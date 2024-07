Jubiläum als Anlass

Stadtpfarrer Michael Struzynski wirkt seit 30 Jahren als Seelsorger in Kitzbühel. Das Jubiläum ist Anlass für ein großes Benefizkonzert am 2. August in der Stadtpfarrkirche.



Kitzbühel | Mit der Kunstausstellung des polnischen Künstlers Marek Zyga nahm der Jubiläumsreigen seinen Anfang, das nächste Highlight steht am Freitag, 2. August, mit einem großen „Konzert der Dankbarkeit“ und einer außergewöhnlichen Riege an Künstlern auf dem Programm: Die weltbekannte Violinistin Anne-Sophie Mutter, der Tenor der Staatsoper München, Kevin Connors, der Münchener Knabenchor, der heimische Trompeter Hermann Mitterer und der Pianist der Staatsoper München, Peter Tomek werden für den guten Zweck auftreten. Der Erlös des Benefizkonzertes geht an die Kinderkrebshilfe Tirol und an in Not geratene Mitmenschen.



Tickets sind ab sofort im Pfarrbüro Kitzbühel in fünf Kategorien erhältlich. Tel. 05356/66659 bzw. 0676/87466370 und per E- Mail an pfarre.kitzbuehel@eds.at

Bild: Anne-Sophie Mutter und Stadtpfarrer Michael Struzynski.Foto: Schroll