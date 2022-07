Jubel über Siege und Medaillen

Das harte Training hat sich für die Kitzbühler Sportler der Mobilen Begleitung Kitzbühel der Lebenshilfe Tirol ausgezahlt. Mit Medaillen, Top Platzierungen und vielen Eindrücken traten die Atlethten mit ihren Betreuern die Rückreise an.



Oberwart | Das harte Training in den vergangenen Monaten hat sich ausgezahlt. Katharina Kaiser und Daniela Fessmann waren top trainiert vorbereitet für die Schwimmbewerbe in Oberwart. Beide haben bereits bei den Qualifikations-Bewerben mit persönlichen Bestzeiten aufgezeigt.

Höchstleistungen der Schwimmerinnen

Angetrieben vom Publikum und dem Wissen der Fernsehübertragung, gelang Daniela Fessmann und Katharina Kaiser bei den Finalläufen eine Steigerung: Daniela Fessmann setzte sich mit persönlicher Bestzeit in 25m und 50m Freistil gegen alle Konkurrentinnen durch und sicherte sich somit zwei Goldmedaillen. Katharina Kaiser schaffte mit persönlicher Bestzeit über 50m Brust den hervorragenden dritten Platz und über 100m Brust den vierten Platz.

Radsportler holte Gold

Der Hitze getrotzt hat Johannes Grander. Top vorbereitet von Langlauf- und Radtrainer David Kreiner, selbst ein Olympiasieger, sicherte er sich im 10 Kilometer-Rennen die Goldmedaille. Zur Krönung gab es noch ein Top-Resultat auf fünf Kilometern: einen vierten Platz.

Obwohl die Vorbereitung für die Stocksportler nach dem Tod von Teammitglied Bruno Wimmer im Jänner nicht einfach war, wollte man Top-Platzierungen erreichen. Der Wunsch wurde in die Tat umgesetzt: Isabel Zernig und Manuela Kogler holten zweite Plätze, Thomas Ascher einen dritten und Christian Praschberger den vierten Platz im Einzelwettbewerb. Die Krönung gab es dann im Mannschaftswettbewerb. Mit Trainer Jürgen Maislinger und den drei Athleten Christian, Thomas und Manuela sicherte man sich den Sieg.

Rahmenprogramm mit Besonderheiten

Aber nicht nur die Rennen werden den Sportlern in Erinnerung bleiben, sondern auch das bunte Rahmenprogramm, wie Hannes Brecka, als Trainer und Begleiter mit dabei, erzählt. Höhepunkt waren mit Sicherheit die Eröffnungs- und Abschlussfeiern mit Musik und politischer Prominenz. Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Vizekanzler Werner Kogler und LH Hans-Peter Doskozil zeigten sich publikumsnah und so wurden einige Hände geschüttelt und motivierende Worte ausgetauscht. Außerdem nahmen zwei Sportler am Fackellauf teil.KA, veh

Bilder: 1) Das erfolgreiche Team der Stocksportler mit Betreuern und den Wirtsleuten vom Rummlerhof, wo die Trainingseinheiten gratis absolviert werden. Die Stöcke haben die Eisschützen verliehen.

2) Daniela Fessmann (am Siegertreppchen) freute sich über gleich zwei Goldmedaillen.

3) Gemeinsam jubeln ist das beste: Katharina Kaiser holte mit persönlicher Bestzeit einen dritten Platz, Johannes Grander siegte bei den Radfahrern. Fotos: Brecka, Maislinger