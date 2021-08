Josef Aschbachers sagenhafte Mission an die ESA-Spitze

Dieser Höhenflug war keineswegs vorgezeichnet ....

„Ellmau goes sky!“ jubelte Ellmaus Bürgermeister Klaus Manzl, als Josef Aschbacher am 1. März 2021 die Nachfolge des Deutschen Jan Wörner an der Spitze des European Space Agency, kurz ESA genannt, angetreten ist.



Die ESA ist Europas Tor zum Weltraum, Josef Aschbacher seit wenigen Monaten deren Schlüsselfigur. Der 59-jährige Ellmauer ist am Zenit seiner beruflichen und wissenschaftlichen Laufbahn angelangt, die er konsequent angestrebt und – aus eigener Kraft – Schritt für Schritt verwirklicht hat. Fotos: ESA

