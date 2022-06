Jede einzelne noch so kleine Spende zählt

Bei einer Benefizveranstaltung für das Mädchen- und Frauenberatungszentrum Bezirk Kitzbühel in der Alten Gerberei stellten sich ausnahmslos alle Mitwirkenden in den Dienst der guten Sache.



St. Johann | Ein großer Erfolg war dabei das von Mili Poblete verfasste Theaterstück „El Dante“. Sie führte auch Regie und stand als Sängerin auf der Bühne. In „El Dante“ entführte Poblete das Publikum nach Mexiko ins Jahr 1954. Die beiden weiblichen Hauptfiguren des Stückes sind der Gewalt durch ihren Ehemann bzw. Liebhaber ausgesetzt.



Gewaltverbrechen und Femizide an Frauen waren auch Thema der anschließenden Diskussion mit Mili Poblete, Renate Magerle (Obfrau des Mädchen- und Frauenberatungszentrum Bezirk Kitzbühel) und Selma Yildirim (Nationalratsabgeordnete der SPÖ). Einig waren sich alle darin, dass vor allem in die langfristige Prävention investiert werden muss und in eine Änderung unserer Gesellschaft, in der Frauen nach wie vor benachteiligt werden. Für akut betroffene Frauen sind Hilfseinrichtungen von großer Bedeutung.



Dies sieht man auch an den Daten im Bezirk: von 2011 bis 2021 haben sich die Kontakte mit betroffenen Frauen und Mädchen fast verzehnfacht. Gerade für den Akutfall fehlen in Österreich und auch in Tirol viele Einrichtungen und Wohnplätze für Frauen. Dringend benötigte Geldmittel werden dafür aber bedauerlicherweise nicht ausreichend zur Verfügung gestellt.



Dankbar nahm Obfrau Renate Magerle den Erlös der Benefizveranstaltung für das Mädchen- und Frauenberatungszentrum Bezirk Kitzbühel entgegen.

Bild: Große Freude bei Renate Magerle vom Mädchen- und Frauenberatungszentrum Bezirk Kitzbühel (2.v.r.) und v.l.: Anna Grafoner (SPÖ-Frauen), Hildegard Reitberger (Stadttheater Kufstein), Mili Poblete, Hans Oberlechner (Musik Kultur St. Johann) und Claudia Hagsteiner (SP-Abgeordnete). Foto: Girkinger