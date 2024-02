In einem Jahr startet die Ski-WM

Nach 1991 ist Saalbach-Hinterglemm von 4. bis 16. Februar 2025 zum zweiten Mal Austragungsort der Alpinen Ski Weltmeisterschaften.



Saalbach | Am 4. Februar 2025 wird die Alpine Ski Weltmeisterschaft in Saalbach-Hinterglemm feierlich eröffnet. Für das Organisations-Team rund um den Fieberbrunner Florian Phleps, bleibt also noch genau ein Jahr Zeit, um alles für die insgesamt elf Medaillen-Entscheidungen vorzubereiten. „Wir sind super im Zeitplan. Die Vorfreude steigt schön langsam, gleichzeitig aber auch der Respekt“, verrät der Projektkoordinator des ÖSV.



Mit dem Weltcupfinale, das heuer von 16. - 24. März bereits in Saalbach-Hinterglemm ausgetragen wird, wartet auf ihn und sein Team eine Art WM-Generalprobe: „Dann werden wir sehen, ob alles so funktioniert, wie wir es uns überlegt haben: passen die Wege im Zielstadion, klappt die Verkehrslenkung der Zuschauer ins Zielstadion, haben wir genügend Strom und sind die Rennstrecken auch so attraktiv, wie wir uns das vorstellen?“



Die Arbeiten an den beiden Abfahrten am Zwölferkogel sind bereits abgeschlossen. Während die Herren auf der weltcuperprobten „Schneekristall“-Piste ins Tal sausen, wartet auf die Damen mit der „Ulli Maier“-Strecke ein nicht minder spektakulärer Kurs.



„Ein Berg – ein Ziel“ lautet das Motto

„Für die WM wurden keine neuen Strecken gebaut, nur bestehende Pisten leicht adaptiert. Alle Medaillen-Entscheidungen werden auf dem Zwölferkogel ausgetragen und münden in ein gemeinsames Ziel“, erklärt Phleps.



Insgesamt 15.000 Besucher sollen in diesem Zielstadion Platz finden. Rekordbesucher-Zahlen wird es bei der WM 2025 damit keine geben. „Dafür wollen wir die erste WM sein, die an allen Renntagen komplett ausverkauft ist“, so der Fieberbrunner.



Die An- und Abreise der Zuschauer zu koordinieren, wird wohl eine der größten Herausforderungen dieser Weltmeisterschaften. Wer mit dem Auto kommt, muss spätestens in Maishofen auf den Shuttlebus umsteigen. Also besser gleich mit Öffis anreisen, „denn der öffentliche Verkehr im gesamten Bundesland Salzburg ist im Zuschauer-Ticket bereits mit dabei“, so der ÖSV-Projektkoorditor. Eine Ausweitung auf weitere Bundesländer ist in Arbeit.



Mit Skiern direkt von Fieberbrunn zur WM

Wer aus Tirol zur WM möchte, dem bietet sich eine weitere spannende Option: die Anreise auf Skiern. „Ich habe das schon mit meinem siebenjährigen Sohn getestet. Wir haben von Fieberbrunn nach Saalbach circa eine Stunde gebraucht“, berichtet Florian Phleps und unterstreicht: „Der Skibtrieb bleibt auch während der WM komplett offen. An vielen Stellen kann man die Rennen von der Piste aus sogar hautnah mitverfolgen.“ Die Betriebszeiten der Bahnen sollen entsprechend angepasst werden. Sabine Huber

Bild: Die Vorfreude beim Präsidenten des Salzburger Skiverbandes, Bartl Gensbichler, und ÖSV-Projektkoordinator Florian Phleps auf die Alpine Ski WM 2025 ist bereits ein Jahr vor der Eröffnung groß. Foto: Huber