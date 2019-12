In der Welt der Mikrobiologie

Sieg beim bundesweiten Wettbewerb zum Thema „Mikrobiologie“ für das BG/BORG St. Johann.



St. Johann | Die Klasse 3b nahm am Ende des letzten Schuljahres (2018/19) beim Wettbewerb zum Mikroorganismus des Jahres 2019 teil. Alle eingereichten Arbeiten wurden bei der 11. ÖGMBT Jahrestagung, dem wichtigsten Kongress für Biowissenschaften und Biotechnologie mit 300 Teilnehmern, Mitte September in Salzburg ausgestellt. WissenschafterInnen begutachteten die Einreichungen der Kinder und stimmten ab – mit einem sensationellen Erfolg für das Gymnasium St. Johann: Die Arbeit der Schüler Jonas Gründler, Jakob Trenner, Moritz Benischek und Florian Reiter aus der damaligen Klasse 2b (jetzige 3b) über das Bakterium Escherichia Coli gewann den Wettbewerb.

Laborführung und Berufsinformationen

Mit dem Gewinn war eine Einladung für die ganze Klasse zu einem mikrobiologischen Praktikum und einer Vorlesung im Biocenter Innsbruck verbunden. Der Vorstand der Molekularbiologie/Mikrobiologie selbst, Univ.-Prof.-Mag.-Dr. Hubertus Haas, hatte hierzu ein spannendes, altersgerechtes Programm zusammengestellt. Der Präsident, Univ.-Prof. Dr. Lukas A. Huber, sorgte für eine Mittagsjause der SchülerInnen.

Nach einer Eingangsvorlesung und einer Führung durch die Labore des Institutes durften die Kinder am Nachmittag die vorher in der Schule erstellten, individuellen Bakterienkolonien unter den Mikroskopen unter fachlicher Anleitung untersuchen.

Neben den spannenden Einblicken in die Welt der Mikrobiologie konnten die SchülerInnen auch noch zusätzlich Informationen über mögliche Berufe in diesem modernen Sektor erlangen.

Es war somit eine gelungene Kombination aus Mikrobiologie und Berufsorientierung – eine Möglichkeit, die nicht jede/r bekommt! An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an das Team vom Biocenter, das diese einmalige Erfahrung ermöglicht hat.

Foto: Die Klasse 3b des BG/BORG St.Johann. Foto: BG/BORG St. Johann

Tag der offenen Tür BG/BORG

Am Samstag, 18. Jänner, öffnet das BG/BORG in St.Johann von 8.30 bis 11.30 Uhr seine Türen, damit alle interessierten SchülerInnen und deren Eltern in das Schulleben des Gymnasiums hineinschnuppern können.

Die BesucherInnen können sich an diesem Tag über die verschiedenen Zweige der Schule informieren, über das:

• Gymnasium mit Schwerpunkt Sprachen (in der Oberstufe mit zusätzlicher Schwerpunktsetzung „Präsentation – Kommunikation – Medien“)

• Oberstufenrealgymnasium mit Schwerpunkten, Science, Musik (Tanz, Instrument oder Gesang).

Neben Führungen durch das Schulhaus, Unterrichtsbesuchen sowie Aufführungen und Präsentationen laden Workshops auch zum Mitmachen ein.

Ein von den SchülerInnen gestaltetes Café sorgt für eine kleine Stärkung zwischendurch.

Direktorin, Lehrpersonen und SchülerInnen stehen den großen und kleinen BesucherInnen gerne für Informationen zur Verfügung.