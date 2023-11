„In Memoriam“ Anderl Molterer

Zu Ehren von Toni Sailer findet der K.S.C.-Clubabend jedes Jahr an seinem Geburtstag, dem 17. November, statt. So war es auch heuer bei der 15. Auflage des Treffens.



Gleich zu Beginn widmete sich K.S.C.-Präsident Michael Huber einem weiteren Mitglied des Kitzbüheler Wunderteams: Andreas „Anderl" Molterer, der vor kurzem im Alter von 92 Jahren verstorben ist.



Das bewegte Leben von Anderl Molterer

Sehr anschaulich führte Huber die zahlreich erschienenen Clubmitglieder anhand von umfangreichem und zum Teil bisher unveröffentlichten Bild- und Videomaterial durch das Leben des Weißen Blitz von Kitz. In einem vor fünf Jahren aufgenommenen Gondel-Interview erinnerte sich Molterer an seine außergewöhnliche Karriere und seine Zeit in Kitzbühel. Die eine oder andere Anekdote durfte dabei nicht fehlen.



Buckelpistensport in Kitzbühel

In einem weiteren Programmpunkt berichtete K.S.C.-Generalsekretär Jan Überall sehr unterhaltsam von vergangenen, aktuellen und zukünftige Buckelpistenaktivitäten in Kitzbühel.

Sportliches Aushängeschild des Clubs in dieser Sportart ist Avital Carroll, die nach ihrer Einbürgerung in Österreich und dem Beitritt zum Kitzbüheler Ski Club zwei WM-Bronze-Medaillen gewann und damit in der Club-Geschichte für die 58. und 59. Medaille bei Olympischen Spielen und WM sorgte.



Mit anschaulichem Bild- und Videomaterial erinnerte Überall an die Anfänge des Buckelpistensports in Kitzbühel Anfang der 70er-Jahre. Zur Förderung dieser Disziplin in Kitzbühel sind eine permanente Buckelpiste und zahlreiche Veranstaltungen geplant. Armin Hoyer