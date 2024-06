Hopfgarten ehrte die erfolgreichsten Sportler

Die sportliche Betätigung wird in der Marktgemeinde Hopfgarten hoch geschrieben. Dementsprechend viele Sportler waren zur Sportlerehrung geladen.



Hopfgarten | Höhepunkt der Ehrungen war jene zu den Sportlern des Jahres. In der Kategorie „Nachwuchs“ ging der Titel in diesem Jahr an Georg Wartlsteiner vom Radclub Wörgl.



Bereits zum dritten Mal in Folge wurde Hanna Gasser zur „Sportlerin des Jahres“ gewählt. „Wenn jemand so konstant, so viele Erfolge erzielt, ist die Wiederwahl gerechtfertigt“, betonte Reinhard Embacher, Obmann des Sportausschusses der Gemeinde.



Als „Sportler des Jahres“ durfte sich erwartungsgemäß Skispringer Stephan Embacher feiern lassen. Aufgrund der Erfolge in der vergangenen Saison hat der Hopfgartener einen Platz im Österreichischen Weltcup-Team für den kommenden Winter bereits fix.



Die Laufgemeinschaft Hopfgarten wurde zum Verein des Jahres gekürt. Der 1963 gegründete Club zählt aktuell 137 Mitglieder. Gemeinsam konnten sie in der vergangenen Saison insgesamt 89 Medaillen gewinnen. KA/be

Bild: Viele Hopfgartener Sportler zeigten im vergangenen Jahr hervorragende Leistungen. Sie wurden nun dafür ausgezeichnet. Foto: Eberharter