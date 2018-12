Hommage an die Superstars

Mit den Tribute-Konzerten betritt Fieberbrunn in diesem Winter Neuland. An fünf Tagen gehört im kommenden Winter die Bühne am Doischberg den großen Rock- und Pop-Namen.



Fieberbrunn | Von den sanften Pop-Tönen des Eros Ramazotti bis hin zum kernigen Rock von Guns N‘Roses reicht das musikalische Spektrum bei den Tribute Shows, die ab 30. Dezember in Fieberbrunn zu hören sein werden.



Rockiger Auftakt mit Guns N‘Roses



Den Auftakt bestreitet die italienische Guns N‘Roses Tribute Band bei der Vorsilvester-Party am 30. Dezember. Ob „Paradise City“, „November Rain“ oder „Welcome to the Jungle“, die italienische Band rund um Frontmann Giulio Garghentini wird die Zuschauer an der Bühne am Doischberg begeistern.



Italienischer Flair mit den Lieder von Eros



Bereits vierzehn Tage später geht es mit den emotionalen Tönen des Pop-Superstars Eros Ramazotti weiter. Die bekannte Tribute Band „Dove c´è Musica“, die auch schon mit ihrem Idol in einem Video auftrat, zelebriert die Karriere-Highlights des wohl bekanntesten Italo-Stars.



Foo Fighters, Queen und P!nk



Rockige Klänge bringt der Februar mit der Foo Fighters Tribute band „Fly Fighters“. Seit 2013 steht die Band mit italienischen Wurzeln regelmäßig bei großen Konzerten auf der Bühne und begeistert die Fans. Die außergewöhnliche Ähnlichkeit mit Frontmann Giuliano Minesso und Foo Fighters Gründer Dave Grohl, wird die Zuschauer für zwei Stunden auf die Bühne der „Seattle Stars“ entführen.



Kaum eine Band hat die Musikwelt so geprägt, wie Queen, deren Tribute Band am 15. März für einen unvergesslichen Abend am Doischberg sorgen wird.



Der Eintritt zu den Konzerten ist frei



Den Abschluss der Tribute Konzerte macht schließlich am 29. März „Pink Trouble“. Das 120-minütige Live-Set beinhaltet sämtliche Hits der US amerikanischen Pop-Ikone „P!NK“– von der ersten bis zur aktuellsten Veröffentlichung. Der Eintritt zu allen Konzerten bei der Bühne am Doischber ist frei.

Bild: Am 30. Dezember geht bei der Vorsilvesterparty das erste Tribute-Konzert zu Ehren von Guns N‘Roses über die Bühne. Foto: Soulshine

Angesagt

„Tributes von Fieberbrunn“

Fieberbrunn | Sonntag, 30. Dezember ab 20 Uhr: Guns N‘Roses (Vorsilvesterparty).

Freitag, 11. Jänner, ab 15 Uhr: Eros Ramazotti.

Freitag, 1. Februar: Foo Fighters.

Freitag, 15. März: Queen.

Freitag, 29. März: P!nk.

Alle Konzerte finden bei freiem Eintritt auf der Bühne Doischberg statt.