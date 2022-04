Hommage an Tirol

„Mein Tiroler Naturschätze-Buch“, ein Malbuch für Kinder, wird ab sofort im gesamten Tiroler Papier- und Spielwarenhandel sowie im Tiroler Buchhandel vertrieben.



Kitzbühel | Das Malbuch ist eine Hommage an die Schönheit Tirols mit all seinen Facetten. In einer branchenübergreifenden Kooperation haben die Sparte Information und Consulting sowie das Landesgremium des Papier- und Spielwarenhandels der Wirtschaftskammer Tirol dieses Projekt ins Leben gerufen.

Bezirke kennenlernen

Resultat ist ein nachhaltiges Malbuch, das den Kindern spielerisch das Thema Natur näher bringt und die schönsten Naturplätze des Landes aufzeigt. Neben zehn liebevoll illustrierten Ausmalbildern können Kinder die zwei Hauptprotagonisten, Walli und Maxl, auf ihren abenteuerlichen Reisen durch Tirol begleiten. Zusätzlich bringen neun spannende Kurzgeschichten die Pflanzen-, Tier- und Erlebniswelt Tirols näher. Durch das Buch sollen sich Kinder mit seltenen, aber auch besonders für die Region typischen Pflanzen und Tieren auseinandersetzen. Neben der malerischen Kreativität wird auch das geografische Wissen der Kinder gefördert. Dabei lernen sie die Bezirke Tirols kennen und können diese mit erlebbaren Abenteuern verknüpfen.

Kitzbüheler Labyrinth

In Kitzbühel tauchen Walli und Maxl in die mystische Welt der Sagen ein und dürfen die Teufelsgasse erkunden. Den Erzählungen nach ist das felsige Labyrinth dem Teufel zuzuschreiben und soll Wanderer in die Irre führen. Für die richtige Atmosphäre vor Ort sorgen seltsame Bäume, moosbewachsene Steine und geheimnisvolle Symbole in der Felswand. Sie bekräftigen die Vorfreude der Kinder auf ein unvergessliches Abenteuer und bieten Vorlage für gruselige Fantasiegeschichten.



Von jedem verkauften Malbuch wird ein Euro an die Tiroler Kinder-Krebs-Hilfe gespendet und so ein Beitrag hinsichtlich Heilung, Forschung und Unterstützung der betroffenen Familien geleistet.

Bild: Markus Hutter (Fachgruppe Druck Tirol), Bettina Huber (Bezirksausschuss), Reinhard Helweg (Spartengeschäftsführer Information und Consulting) und Verena Weiler (Fachgruppen GF Papier- und Spielwarenhandel) (v.l.). Foto: WK Kitzbühel