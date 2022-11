Homebase feiert Weihnachten

Heuer stehen die Weihnachtsaktionen in der St. Johanner „Homebase“ unter dem Motto „Gemeinsam.Wertschätzung geben. Freude schenken“. Im Mittelpunkt steht wieder die Wunschzettelaktion.



St. Johann | Die Vorbereitungen für die Adventzeit laufen in der „Homebase“ bereits auf Hochtouren – bis zum Heiligen Abend sind zahlreiche Veranstaltungen geplant. Die Palette reicht von einer Bosnaparty bis hin zur Kunstausstellung. Der Nachwuchs kann sich u.a. auf einen Nachmittag mit Weihnachtsgeschichten freuen.

Heuer hat die „Homebase“ in der Kaiserstraße sogar am Heiligen Abend die Pforten geöffnet. Renate und Verena laden zu einem gemeinsamen gemütlichen Fest ein. Willkommen ist jeder: ob alleinstehende Personen oder Menschen, die nach dem Familienabend noch etwas „Auslauf“ brauchen.

Doch auch heuer steht die „Wunschzettelaktion“ wieder im Mittelpunkt des Programms. „Traditionell wollen wir wieder mit der Bevölkerung gemeinsam mehr als 170 Wünsche der Bewohner der Pflegeheime in St. Johann und Oberndorf sowie des Seniorenheims und der Lebenshilfe St. Johann erfüllen. Wir waren dieses Mal sogar selber in den sozialen Einrichtungen und haben die Wünsche eingesammelt. Unser Ziel: Wir wollen wieder das Gemeinschaftsgefühl in unserer Region prägen und etwas Gutes tun“, erklärt Vereinsobmann Thomas Brandtner.



Die Wünsche seien ganz unterschiedlich und reichen von Socken über Unterwäsche bis zu Genussmitteln. Die Grenze liegt bei 50 Euro. Ab 27. November können Spender vom Weihnachtsbaum in der „Homebase“ Wunschzettel abpflücken, den Wunsch erfüllen und das Weihnachtsgeschenk bis zum 19. Dezember abgeben. „Mittlerweile sind es 15 Menschen, die sich hier engagieren. Dafür kann ich mich nur bedanken“, betont Brandtner. mak, Foto: homebase

Programm

Homebase goes Weihnachtsmarkt

St. Johann | An kommenden Wochenende (25. bis 27. November) sind die Mitglieder am St. Johanner Weihnachtsmarkt vertreten.

➤ Wunschzettelaktion: Heuer werden wieder mehr als 170 Wünsche erfüllt. Gemeinsam mit der Bevölkerung werden Wünsche der Bewohner der Pflegeheime St. Johann und Oberndorf, sowie des Seniorenwohnheims aber auch von Klienten der Lebenshilfe erfüllt. Ab 27. November können die Wunschzettel abgeholt werden.

➤ Pub-Quiz: Freitag, 2.Dezember, ab 19 Uhr.

➤ Kunstausstellung: Samstag, 3.Dezember, ab 18 Uhr.

➤ Glühwein trifft Bosna: Mittwoch, 7. Dezember, ab 16 Uhr.

➤ Lebkuchenhäuser für Baukids: Freitag, 9. Dezember, 15 bis 17 Uhr.

➤ Weihnachstgeschichten für Kinder: Freitag, 16. Dezember, von 15 bis 17 Uhr.

➤ Filmabend: Freitag, 16.Dezember, ab 20 Uhr.

➤ Ugly Christmas Party: Freitag, 22. Dezember, ab 19 Uhr.

➤ Homebase-Weihnachtsabend: Am Samstag, 24. Dezember, laden Renate und Verena ab 18 Uhr zum Weihnachtsfest.

Infos: homebase-stjohann.at/programm