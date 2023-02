Holt eure Faschingskostüme vom Dachboden und feiert mit

Bezirk | Das farbenfrohe Ereignis Fasching ist endlich wieder zurück. Von Faschingsumzügen über Veranstaltungen für Kinder bis hin zu Partys mit Live-Bands, gibt es heuer endlich wieder viele Gelegenheiten, die Faschingskostüme auszuführen.

Fasching in Erpfendorf

Faschingsumzug und Faschingsparty am Samstag, 18. Februar. Treffpunkt ist um 14 Uhr bei der Volksschule.

Faschingsumzug in Fieberbrunn

Großer Faschingsumzug in Fieberbrunn am Sonntag, 19. Februar. Die Route führt vom Gasthof Obermair entlang der Hauptstraße bis ins Dorfzentrum. Start ist um 13.30 Uhr. Bei jedem Wetter.

Sainihånser Faschingsgaudi

Am Dienstag, 21. Februar trifft sich alles am St. Johanner Hauptplatz bei der 10. Sainihånser Faschingsgaudi. Unter dem Motto „Endlich wieder Fasching!“ steppt der Bär und alle tanzen mit, wenn das turbulente Bühnenprogramm für Spaß und gute Laune sorgt. Natürlich ist auch diesmal ORF DJ Alex Weber mit dabei und lässt die Party starten. Von 14 bis 19 Uhr sind alle, die Lust auf Fasching haben, herzlich willkommen.

Fasching in Kirchdorf

Faschingsumzug mit Narren-Combo und Bläserkids am Sonntag, 19. Februar, ab 13 Uhr beim Musikpavillon.

Kinderfasching in Fieberbrunn

Am Obingleiten-Lift findet am Dienstag, 21. Februar ein Kinderfasching statt. Los geht‘s um 14.30 Uhr mit Kinderdisco und Clown sowie einem Mini Club. Alle verkleideten Kinder bekommen einen Krapfen geschenkt.

Fasching auf der Steinplatte

Faschingsparty am Dienstag, 21. Februar, am Triassic Park. Feiert mit Irene und HubsiBubsi sowie mit dem Maskottchen Triassi ab 13 Uhr auf der Steinplatte mit Gewinnspiel.

Nuaracher Kinderfasching

Der Verein Kultur am See veranstaltet am Samstag, 11. Februar, den Nuaracher Kinderfasching. Die Faschingsnarren treffen sich um 13.15 Uhr beim Restaurant Seewirt. Anschließend marschieren die Kinder gemeinsam mit der Musikkapelle St. Ulrich zum Kultur- und Sportzentrum. Gratis Krapfen und Limo für jedes maskierte Kind.

Fasching for Future

Kirchdorf | Unter dem Motto „Fasching for Future“ findet am Faschingssamstag, 18. Februar, im Dorfsaal die Faschingsparty mit Maskenprämierung des Sportvereines Kirchdorf statt. Für musikalische Unterhaltung sorgt DJ Charly. Einlass ist ab 19 Uhr.

Tanz am Rosenmontag

Reith | Tanzen ab der Lebensmitte heißt es wieder beim Rosenmontagstanz am Montag, 20. Februar, von 13.30 bis 16.30 Uhr im Kulturhaus Reith.

Faschingsparty im JUZ

St. Johann | Am Donnerstag, 9. Februar, findet im Jugendzentrum für alle Schüler der 1. bis 3. Klasse der Mittelschule und des Gymnasiums eine Faschingsparty statt. Los geht’s um 15.30 Uhr. Die kreativsten Kostüme werden prämiert.

Faschingsball in Westendorf

Der Katholische Familienverband und der Trachtenverein Westendorf veranstaltet einen Faschingsball am Samstag, 18. Februar, ab 20.30 Uhr im Alpenrosensaal mit Maskenprämierung und Unterhaltung durch die „Alpenrosenbuam“ und später durch einen DJ. Der Erlös kommt Mukoviszidose erkrankten Kindern und dem Projekt „Herzensbrücken“ zu Gute.

Fasching in Kitzbühel

Stadtlstadl – Das Gemeindekabarett im Café Praxmair. Termine: Donnerstag, 16. und Montag, 20. Februar, jeweils von 17 bis 20 Uhr.

Pensionisten feiern Fasching

St. Jakob | Die Fieberbrunner Pensionisten treffen sich zu einer Rodelpartie am Unsinnigen-Donnerstag, 16. Februar in St. Jakob. Eine Rodel ist selber mitzubringen.

Am Montag, 20. Februar, findet ein Faschings-Eisschießen der Fieberbrunner Pensionisten statt. Beginn ist um 13.30 Uhr auf der Eisbahn in St. Jakob.

Schüler ziehen durch Kitzbühel

Am Dienstag, 21. Februar, ab 14.30 Uhr findet in der Innenstadt ein bunter Faschingsumzug der Schulen gemeinsam mit der Stadtmusik statt. Abschluss beim Partyplatz vor dem Sporthotel Reisch.

Faschingsnarren in Hochfilzen

Faschings-Skilauf am Samstag, 18. Februar, ab 14 Uhr, am Skilift Hochfilzen mit Kostümprämierung und After Race Party.

Fasching in Oberndorf

Faschingskehraus am Dienstag, 21. Februar, ab 19 Uhr im Liftradl.

Auf geht‘s zum Brixner Fasching

Die Brixner Musikkapelle lädt ein zum Faschingsumzug und anschließendem Faschingsball am Samstag, 18. Februar. Treffpunkt ist um 16.30 Uhr beim Reitherwirt. Ab 17.30 Uhr findet ein Faschingsball im Pfarrsaal mit „Die Musi Musi“ & DJ Hansi Behind-da-lake.

Faschingsparty im KC750

Kitzbühel | KC750 Faschingsparty mit Glühwein und Punsch beim Umzug in der Hinterstadt und Party im Kultur Café, am Faschingsdienstag, 21. Februar, 14 Uhr, Eintritt frei.

Faschingsumzug in der Kelchsau

Der Snowboardclub Kelchsau veranstaltet einen Faschingsumzug mit anschließendem Faschingsball in der Festhalle am Samstag, 18. Februar. Der Umzug startet um 14 Uhr ab der Steiner Brücke und führt bis zur Festhalle (Volksschule) mit Station beim Fuchswirt. Freiwillige Spenden gehen zu Gunsten des Sozialfonds „Kelchsau hilft“.

Kinderfasching in Jochberg

Der Elternverein Jochberg lädt zum Kinderfasching am Sonntag, 19. Februar, mit Spielestationen, Kinderdisco und Tombola ein. Bei Schönwetter startet der Umzug um 13.45 Uhr beim Feuerwehrhaus Richtung Kultursaal. Bei Schlechtwetter beginnt die Veranstaltung um 14 Uhr im Kultursaal Jochberg.

Maskenball für Kinder in Reith

Kinderfaschingsumzug am Sonntag, 19. Februar, in Reith. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr beim Kulturhausparkplatz. Der Umzug wird von der Musikkapelle begleitet. Anschließend findet der traditionelle Kindermaskenball im Kulturhaus (ohne Konfetti und Sprühschlangen) statt. Für Unterhaltung sorgt „DJ Charly“. Jedes Kind bekommt einen Faschingskrapfen.

Faschingsumzug Westendorf

Bunter Faschingsumzug mit Wägen und vielen Narrengruppen am Dienstag, 21. Februar durch Westendorf. Start ist um 16.30 Uhr in der Bichlinger Straße und führt bis zum Alpenrosensaal.

Er + Sie Eisstockschießen

Hochfilzen | Der Eisschützenverein Hochfilzen veranstaltet am Donnerstag, 16. Febuar, ein Er & Sie Eisstockschießen auf der Eisbahn „Im Bachl“. Beginn ist um 19.30 Uhr, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Bilder: 1) Kinderfasching in Jochberg am Sonntag, 19. Februar im Kultursaal. Foto: Hechenberger

2) „Stadtlstadl“ Kitzbühel am 16. und 20. Februar im Café Praxmair. Foto: Archiv