Hoch hinaus ist stets der beste Weg

Zusammen kommen, wandern, netzwerken: Die neunte Wirtschaftswanderung in Kitzbühel am vergangenen Wochenende bot wieder Gelegenheit für all dies zusammen – und auch der gute Zweck kam nicht zu kurz.



Kitzbühel | Vor Aufbruch zur diesjährigen Runde (es ging über die Brunnalmen hinauf an den Brunnsee) schickte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck noch persönlich die besten Grüße mit auf den Weg. Auch sie wäre natürlich gerne in den „schönsten Bergen von ganz Österreich“ mitgewandert, dringende Termine in Übersee zwangen sie jedoch alsbald zur Abreise.

Die Wandergruppe, die sich auf den Weg gemacht hat, kann allerdings mit Fug und Recht als illustre Runde bezeichnet werden. Heuer nahmen 250 Manager und Diplomaten an der Wirtschaftwanderung teil. Zu den prominentesten Gästen zählten ZGONC-Geschäftsführer Michael Dockal, Mediaprint-Geschäftsführerin Monika Fuhrheer, Ski-Rennläuferin Katharina Gutensohn, Gault Millau-Herausgeber Karl Hohenlohe, Ex-Skistar Hans Knauß, Ex-Skirennläufer Christian Mayer, Moderatorin und Sportlerin Alexandra Meissnitzer, BILLA-Vorstandsprecher Norbert Nagele, Estèe Lauder Brand General Manager Marion Pelzel, ASFINAG-Vorstandsdirektor Klaus Schierhackl, Almdudler-Geschäftsführer Gerhard Schilling und auch A1-Finanzvorstand Sonja Wallner.



Die Größen der heimischen Politik und Geschäftswelt ließen es sich natürlich ebenfalls nicht nehmen, die Wanderschuhe zu schnüren. Die Spenden, die im Rahmen der Wirtschaftswanderung zusammen kommen, fließen an das „Netzwerk Tirol hilft“. In den vergangenen acht Jahren waren es rund 118.000 Euro. Elisabeth Galehr

Bild: Signe Reisch und Josef Burger begrüßten Ministerin Margarete Schramböck (r.) zur neunten Wirtschaftswanderung in Kitzbühel. Foto: Galehr