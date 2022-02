Herzgschichtn – Anna Maria Kaufmann

Weltpremiere am Freitag, 18. Februar, um 20 Uhr, Eigenproduktion.



Kitzbühel | In der Eigenproduktion „Herzgschichtn“ begleitet GoldStar TV die Moderatorin Anja Viktoria Autenrieth bei wundervoll tiefgründigen Gesprächen mit ihren faszinierenden Gästen aus der Schlager-, Volks- und Popmusik.



In der Auftaktepisode, die am 18.2. um 20 Uhr auf GoldStar TV zu sehen ist, hat Anja Autenrieth die kanadisch-deutsche Opern- und Musicalsängerin Anna Maria Kaufmann zum Gespräch eingeladen. Sie wurde 1964 in Edmonton in der kanadischen Provinz Alberta geboren und absolvierte ihre Ausbildung im klassischen Gesang am Robert-Schumann-Musikinstitut in Düsseldorf. Ihr 1992 veröffentlichtes Studioalbum beinhaltet u.a. zwei Duette mit dem US-amerikanischen Sänger Barry Manilow. Ihr beruflicher Durchbruch gelang der Sopranistin in den 90er-Jahren mit der Rolle der Christine in der Hamburger Inszenierung des Musicals „Das Phantom der Oper“. Auf die Frage, wie viel von ihrer berühmten Rolle in ihr steckt, antwortet die Künstlerin: „Ich würde sagen, ein Teil von ihr ist immer noch in mir, weil diese Zeit mich so sehr geprägt hat, aber ich habe mittlerweile so viele andere großartige Rollen gespielt und egal welche Rolle ich spiele, ich lebe diese Person.“



„Das Format lebt von seinen Gästen und ihren Antworten“, verrät Anja Autenrieth im exklusiven GoldStar TV-Interview. „Es macht unglaublich Spaß, dem Gast sein „Innerstes“ herauszukitzeln. Ich staune immer wieder, wie offen sich unsere Gäste zeigen, wie offen sie über ihre Herausforderungen sprechen, ihren Glauben, ihre Wünsche oder ihren ganz persönlichen Sinn des Lebens. Da sind so viel Ehrlichkeit und Herz dabei, das ist einfach wunderbar.“

Das Format wird regelmäßig auf Rosi`s Sonnbergstuben aufgezeichnet. Auch die singende Wirtin Rosi Schipflinger wird dabei sein und für die Herzgschichtn-Gäste jodeln, ein Schnapserl servieren oder einen Schwank aus ihrem Leben erzählen. Und Chefkoch Fridel Schipflinger wird gemeinsam mit den Gästen kochen, grillen oder andere Almtätigkeiten ausführen.

Bild: Die GoldStar TV Moderatorin Anja Viktoria Autenrieth mit der kanadisch-deutschen Opern- und Musicalsängerin Anna Maria Kaufmann. Foto: Uwe Brandl