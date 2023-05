Herzblut für Bergblut

Die Kirchberger Unternehmer Josef Jenewein und David Schmidt hoffen am 9. Mai auf die große Chance in der Puls-4-Sendung „2 Minuten, 2 Millionen“.



Kirchberg | „Zwei Minuten, die Leben verändern“ – mit diesem Slogan wirbt der TV-Sender PULS 4 für seine Start-Up-Show „2 Minuten 2 Millionen“, die aktuell in der zehnten Staffel läuft. Das könnte bald auch auf die Kirchberger Jungunternehmer Josef Jenewein und David Schmidt zutreffen, die in der nächsten Folge für ihr Start-Up „Bergblut“ um einen lukrativen Deal pitchen werden. Ob es ihnen gelingt, einen der Investoren (Moderatorin und Model Barbara Meier, Mediashop-Geschäftsführerin Katharina Schneider, Bau-Tycoon Hans Peter Haselsteiner, Müsli-Millionär Heinrich Prokop und Multi- Unternehmer Christian Jäger) ins Boot zu holen, wird am 9. Mai ab 20.15 Uhr zu sehen sein.

Das Start-Up „Bergblut“ ist in Kirchberg beheimatet. Hauptprodukt sind innovative Saftkreationen, in denen gesunde Zutaten zu schmackhaften Energie-Kicks vereint werden. Das Unternehmen steht für Naturprodukte größter Reinheit und höchster Qualität, die zu hundert Prozent organischen Ursprungs und vegan sind. Die Bio-Säfte und -Shots werden kaltgepresst, damit die wertvollen Inhaltsstoffe erhalten bleiben, und es wird auf Konservierungsstoffe verzichtet. Die hochbasischen und „lebendigen“ Säfte, die idealerweise in Form von Saftkuren genossen werden, versorgen den Körper mit Vitaminen, Mineralien, Enzymen und Mikroorganismen. KA

Bild: Die Kirchberger Josef Jenewein (l.) und David Schmidt stellen ihr Start-up „Berg-blut“ in der Puls-4-Show „2 Minuten, 2 Millionen“ vor. Foto: Puls4/ Gerry Frank