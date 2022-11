Hermann Ortner sagt „Danke“

Unter dem Titel „Zeit für dich“ lädt die Musikkapelle St. Johann am Sonntag, 6. November, um 6 Uhr Früh zu einem Kirchenkonzert in die Dekanatspfarrkirche St. Johann.



St. Johann | Die Besucher sind eingeladen, sich Zeit zu nehmen – Zeit für ein Konzert in dem ganz besonderen Ambiente der wunderschönen, barocken Dekanatspfarrkirche in St. Johann zu einer sehr ungewöhnlichen Zeit: um 6 Uhr Früh. Zudem möchte Kapellmeister Hermann Ortner nach 17 Jahren als musikalischer Leiter der Musikkapelle St. Johann „Danke“ sagen für 17 wunderbare Jahre, für die Treue zur Musikkapelle und die überaus schöne Zeit. Bedanken will er sich außerdem mit einem von ihm gewohnt feinfühlig ausgewählten Musikprogramm, das berühren und unter die Haut gehen soll.

Symphonische Blasmusik

Vom getragenen Choral „Immortal Bach“ von Johann Sebastian Bach spannt sich der musikalische Bogen im wunderbaren Ambiente der Pfarrkirche von Soul- und Gospelklängen mit der grandiosen Gail Anderson, Klassischem mit Jenifer Lary und Johannes Puchleitner, Jazz-Improvisationen mit Saxophonist Florian Bramböck bis hin zu Rockballaden und Traditionellem. Neben der Musikkapelle sind das Vocal-Ensemble „Wilder Kaiser“, die Sänger Barbara Fischer, Ingrid Reischl-Wimmer und Stefan Gieringer sowie Josef Fuchs auf der steirischen Harmonika zu hören.

Frühstück mit der Musikkapelle

Direkt nach dem Konzert wird ein gemeinsames Frühstück mit den Musikerinnen und Musikern der Musikkapelle beim Wirtshaus-Hotel Post angeboten. Dafür steht jedoch nur ein begrenztes Kartenkontingent zur Verfügung.

Kartenvorverkauf ist angelaufen

Karten (freie Platzwahl) für das Kirchenkonzert „Zeit für DICH“ bzw. für Konzert und Frühstück gibt es in allen Raiffeisen- und Sparkassenfilialen, bei Ö-Ticket sowie unter www.oeticket.com.

Weitere Informationen gibt es unter www.musig.at

Bild: Symphonische Blasmusik trifft auf hochkarätige Stimmen in dem außergewöhnlichen Ambiente der Dekanatspfarrkirche. Foto: Fotografie Marie