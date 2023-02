Heli landete neben den Schülern

Bereits zum zehnten Mal fand der „Sicherheit am Berg“-Workshop mit den Schülern der Mittelschule Kitzbühel statt.



Kitzbühel | Beim ersten Teil der Theorieveranstaltung im Dezember wurden rund 200 Schüler der Mittelschulen Kitzbühel mit dem Thema Gefahren und Sicherheitsmaßnahmen am Berg vertraut gemacht. Die Kinder wird verantwortungsbewusstes Handeln am Berg – vor allem im Gelände – gelehrt.

Neben Manfred Hofer, dem Impuls-und Ideengeber des Workshops, teilten Florian Haderer von der Bergrettung Kitzbühel, der Alpinjournalist Peter Plattner sowie der Extrem-Skibergsteiger Axel Naglich ihre Erfahrungen und ihr Wissen. Auf den Theorieteil folgte nun, im Rahmen der Schulskiwoche, der Praxisteil auf der Bärenbadalm in Jochberg. Den Kindern der dritten Klassen wurden in die LVS-Suche, Sondierung und Erste Hilfe am Berg eingewiesen. Höhepunkt war die Landung des ÖAMTC Hubschraubers vor Ort.



Nach mehreren Unglücken in der Vergangenheit hatte Manfred Hofer das Projekt vor über zehn Jahren gemeinsam mit der Mittelschule ins Leben gerufen: „Wir möchten die Kinder über die Gefahren aufklären, bevor sie auf die Idee kommen, ins Gelände zu fahren”, erklärt er. Wir als Skischule haben gemeinsam mit der NMS einen Impuls gesetzt und ich denke, der Workshop ist ein tolles Werkzeug, um die Kinder zu sensibilisieren“, so Hofer abschließend. Der Workshop wird durch die Partnerschaft zwischen Manfred Hofer element3, der Mittelschule Kitzbühel, der Bergrettung Kitzbühel, dem ÖAMTC, KitzSki und Bergsport Überall möglich. KA

Bilder: Manfred Hofer, Florian Haderer, Axel Naglich, Peter Plattner, Direktorin Angelika Trenkwalder und Tamara Tschanhenz (v.l.). Auf die Theoriestunden im Dezember folgten vor Kurzem die Praxistage. Ein Highlight war die Landung des ÖAMTC Hubschraubers. Fotos: element3