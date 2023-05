Heimsiege beim Streckensegeln

Am Flugplatz von St. Johann wurde zum fünften Mal das hochkarätige Flugsport-Event mit breiter internationaler Beteiligung ausgetragen.



St. Johann | Nach mehrjähriger Pause konnte der Fliegerclub diesen begehrten Pokal wieder ausschreiben. 40 Piloten aus fünf Nationen folgten dem Ruf und nahmen an der hochkarätigen Veranstaltung teil.

Unvorteilhaftes Wetter zu Beginn

Wie auch bei zahlreichen anderen Freiluftveranstaltungen spielte zunächst das Wetter einen Streich. Nach längerem Warten auf geeignete Wetterbedingungen, stellten sich dann doch noch brauchbare Segelflugbedingungen ein. So wurden drei volle Wertungstage für die gemischte Klasse bis 21 Meter Spannweite und die etwas kleinere 114er Klasse möglich.

Starkes Starterfeld machte es spannend

Allein in der gemischten Klasse waren zehn Piloten mit WM- bzw. EM-Hintergrund sowie einige Meister in ihren Herkunftsländern am Start. Daher gab es zahlreiche Favoriten auf den Sieg.

In der 114er Klasse war durch die Anwesenheit von Vize-Weltmeister Mario Schupfer aus der Steiermark die Rollenverteilung im Feld etwas eindeutiger. Neben ihm waren viele sehr gute österreichische und internationale Piloten am Start.

Spannender Wettkampfverlauf

Für Wettbewerbsleiter Aurel Hallbrucker aus Innsbruck ergaben sich gute Möglichkeiten, die beiden Klassen auf Strecke zu schicken. Neben eher trockenen Tagen mit viel Blauthermik-

anteil stellten sich auch sehr labile Bedingungen mit starker Cumulusentwicklung und Schauerneigung ein. Diese

Gemengelage ließ selektive Rahmenbedingungen, aber auch schnelle Rennen erwarten.

Siege für Rass und Schupfer

Der dritte und letzte Wertungstag brachte dann auch die schnellsten Durchschnittsgeschwindigkeiten bis über 130 km/h über 400 Kilometer. Jeweils ein Tagessieg musste für den Gewinn des Kitzbüheler-Alpen-Pokals reichen, zu ausgeglichen bildet sich der Segelflugsport auf dieser Ebene mittlerweile ab.

Die sehr schönen Trophäen gingen am Ende doch nicht ganz so überraschend an die absoluten Experten Michael Rass und Mario Schupfer. Der Fieberbrunner Erich Hinterholzer und Michael Rass gewannen zudem die mitausgetragenen, offiziellen Tiroler Meisterschaften, in ihrer jeweiligen Klasse. KA

Bild: 40 Piloten aus fünf Nationen nahmen beim Kitzbüheler-Alpen-Pokal im Streckensegeln teil. Foto: LOIJ