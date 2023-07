Heimkonzert für Robert Jöchl

Schritt für Schritt verfolgt Robert Jöchl seinen Traum. Der 27-Jährige hat seine Heimatgemeinde Reith verlassen, um seinen Traum vom Musikerleben zu verwirklichen.



Reith, Feldkirch | Auf das Studium in Innsbruck und in Zürich folgt nun ein Praktikum beim Sinfonieorchester Biel/Solothurn in der Schweiz. Als Wohnort hat Jöchl sich Feldkirch ausgesucht. Nachdem sich die Orchester in die Sommerpause verabschieden, wird in der Formation „Austrian Brass Consort“ Mitte Juli weitergeprobt und durch Österreich getourt.



Konzert in Reith am Sonntag, 23. Juli

Heuer hat man sich das Motto „Musik und Wasser“ ausgewählt. Jeweils vier Trompeten und Posaunen mit Tuba und Schlagwerk widmen sich einer breiten Palette von Werken der Renaissance bis zu einem zeitgenössischen Tiroler Komponisten.



„Damals haben wir alle studiert und wollten gemeinsam Musik machen“, erinnert sich Jöchl an die Anfänge der Musikgruppe ins Jahr 2017 zurück. Nunmehr ist es schwieriger geworden, denn die Terminkalender von den zehn Mitgliedern müssen freigeschaufelt werden. „Meistens treffen wir uns in einer Woche zum Proben und dann kommen schon die Auftritte“, erklärt Jöchl das kompakte Musikprogramm. Oft ist Robert Jöchl nicht in Reith anzutreffen.



Und wenn es der knappe Zeitplan dann doch mal zulässt, dann wird in die Tracht geschlüpft und gemeinsam mit den Musikanten der Musikkapelle aufgespielt. „Es ist einfach großartig, Freunde und Familie wieder mal zu treffen“.



Mehr als dreißig Instrumente im Einsatz

Aufgeführt wird am Sonntag, 23. Juli, ab 19.30 Uhr im Kulturhaus Reith das Werk „Aqua Sonic“ von Hermann Delago, bei dem mehr als 30 Instrumente, die alle mit Wasser verwandt sind, gespielt werden.



Kartenbestellungen sind unter Tel. 05356/65410-13 möglich. Im Vorverkauf werden 12 Euro verlangt, 15 Euro an der Abendkassa. Für Kinder und Jugendliche ist der Eintritt frei.

Nach der Sommerpause geht es für Robert Jöchl wieder zurück zum Orchester, und ab Herbst ist der Musiker auch als Musiklehrer im Montafon tätig.

Bild: Das junge Ensemble der Austrian Brass Consort, von links: Diana Fadinger (K), Lorenz Jansky (W), Balász Drahos (Ungarn), Lukas Hirzberger (Stmk), Max Thummerer (NÖ), Lukas Hanspeter, Maximilian Petz, Andreas Lettinger, Robert Jöchl (alle Tirol) und Jonas Kraft (V). Foto: Doris Ebner