Hauch von Lissabon in St. Johann

Nach dem großen Erfolg vom Mai 2022 füllte Gitarrist Carlos Leitao mit seinem Ensemble und Sängerin Sara Paixão aufs Neue die Alte Gerberei unter dem Titel „Die 11. Nacht des Fado“.



St. Johann | Einmal mehr ist es Hans Oberlechner von der Alten Gerberei gelungen, Hochkarätiges nach St. Johann zu holen. Mit einem der talentiertesten und renommiertesten Gitarristen und Meister des Fado, Carlos Leitao, war vergangenen Sonntag die Crème de la Crème der portugiesischen Volksseelen-Musik auf der Bühne: mit dabei hatte er seinen genialen Bruder Henrique, dessen Finger schwerelos über die Saiten der portugiesischen Gitarre tanzten, einen unvergleichlichen Carlos Menezes am Bass und den aufgehenden Fado-Stern Sara Paixão, die mit ihrer Stimme den ausverkauften Saal tief berührte.

Portugiesen mögen es melancholisch

Für knappe drei Stunden wähnte man sich in einem Fado Club mitten in Lissabon und bekam einen tiefen und beeindruckenden Einblick in diese Art von Musik und der portugiesischen Mentalität. Neben dem, was die Melodien und Texte verrieten, erzählten Carlos und Sara von ihrer Heimat, der Fado-Musik und den Menschen in Portugal. So berichtete der Gitarrist mit einem verschmitzten Lächeln im Gesicht: „Portugese people are strange people. We like to be melancholic. We are always suffering of something. Mostly we are suffering from love. We fall in love each afternoon. And we have to sing about it in the evenings. That is Fado.“ (Die Portugiesen sind seltsame Menschen. Wir mögen es, melancholisch zu sein. Wir leiden immer an irgendetwas. Meistens leiden wir wegen der Liebe. Wir verlieben uns quasi jeden Nachmittag. Und dann müssen wir am Abend darüber singen. Das ist Fado. Übersetzung der Redaktion).



Es gab Standing Ovations vom begeisterten Publikum. Es bleibt zu hoffen, dass sich die Musiker auch in St. Johann verliebt haben und bald wieder in der Alten Gerberei zu Gast sind. es

Bilder: 1) Portugiesische Starbesetzung bei der „Fado Night“ in der Alten Gerberei.

2) Dietmar Haslinger, Musikagentur Weltenklang, Gitarrist Carlos Leitao, Hans Oberlechner, Alte Gerberei, Fadista Sara Paixão, Bassist Carlos Menezes und Gitarrist Henrique Leitao (von links). Fotos: Elisabeth Standl