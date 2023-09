„Gypsy-Sound“ made in Bayern

Vor kurzem gastierte die Chiemgauer Band „Django 3000“ in Kitzbühel und sorgte mit ihrer „Unplugged-Session“ für ausgelassene Party-Stimmung im BH-Hof.



Kitzbühel | „Wuid und laut“ ist nicht nur einer der bekanntesten Songtitel der bayerischen Kultband, er bringt auch die Musik von „Django 3000“ auf den Punkt. Ruhig sitzen bleiben will bei ihren Konzerten niemand – das wusste auch Veranstalter Georg Überall und verzichtete wohlweislich auf eine Komplett-Bestuhlung des BH-Hofs. Dieser bot einmal mehr die perfekte Location für ein musikalisches Open-Air Spektakel, das sich eingefleischte „Django“-Fans aus nah und fern nicht entgehen lassen wollten.



Dementsprechend gut besucht war das Konzert und nicht weniger ausgelassen die Stimmung. Auch wenn Sänger und Gitarrist Kamil Müller, Florian R. Starflinger (Geige, Gitarre, Gesang), Schlagzeuger Jojo Vogt und Korbinian Kugler am Kontrabass auch mal leise Töne anstimmen und zum Nachdenken anregen, ist ihr „Gypsy-Sound“ einfach auf Party programmiert und das Publikum macht bereitwillig mit. „Reiss dei Hemad auf und danz di frei!“ hallt es von der Bühne ebenso wie auf der Tanzfläche. sh

Bild: „Echtes Herzblut braucht keine Steckdose“: Wenn die vier Bayern von „Django 3000“ loslegen, hält es niemanden mehr auf seinem Stuhl. Auch „unplugged“ springt der „Gypsy“-Funke problemlos über. Foto: Huber