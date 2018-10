Gut orientiert unterwegs

Die Orientierungsläufer waren in St. Johann und Oberndorf unterwegs. Ausgetragen wurde der achte Tirol Cup sowie die Tiroler Meisterschaften für die Staffeln.



Oberndorf, St. Johann | Ende September standen für die Orientierungsläufer die Tiroler Meisterschaften für die Staffeln sowie der achte Tirol Cup am Programm. Bei diesen Bewerben konnten die Läufer der Naturfreunde Kitzbühel, die nicht in der Organisation mithalfen, beachtliche Erfolge feiern.



Der Tirol Cup wurde auf der Karte „St. Johann-Hinterkaiser“ abgehalten. Dabei gab es für die NF Kitzbühel Siege durch Lea Foidl (D 13-14), Abel Pothoven (H 13-14), Bernhard Prokopetz (H40) und Markus Wohlmuther (H50). Zweite Plätze erliefen David Hechl (H Elite) und überraschend Katharina Fuchs (D12) sowie Hubert Foidl (Offen). Den dritten Platz erreichte Jakob Obernauer (H12).



Auf der Karte „Obern­dorf-Rerobichl“ wurden die Tiroler Meisterschaften für die Staffeln abgehalten. Dabei konnten sich die NF Kitzbühel drei Tiroler Titel sichern. Elena und Lea Foidl (D14), Bernhard Prokopetz und Gabor Vida (H Elite) sowie Hubert Foidl und Günter Oberner (H40) holten sich die Titel. Vizemeister wurden Kiet Pothoven und Jakob Obernauer (D/H12) sowie Aaron Prohaska und David Hechl (H Elite).



Beim neunten Tirol Cup in Schmirn konnten die NF Kitzbühel Klassensiege feiern: Elena Foidl (D 12), Gabor Vida (H Elite), Bernhard Prokopetz (H 40) und Georg Hechl (H 60) waren siegreich. Zweite wurden Petra und Hubert Foidl (Offen), Lea Foidl (D14). Den dritten Platz erreichten Jakob Obernauer (H12), Anton Obermoser (H 13-14) und Markus Wohlmuther (H50).



Zehn Kitzbüheler Läufer dürfen Ende Oktober Tirol bei den ARGE ALP Meisterschaften in Graubünden (CH) vertreten.

Bild: Start frei zum Staffelbewerb. In Oberndorf wurden die Tiroler Meister im Orientierungslauf ermittelt. Foto: Naturfreunde Kitzbühel