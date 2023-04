Grüner Preis für‘s Kitzbüheler Green

Der von Kitzbühel Tourismus betriebene Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith wurde vom Golf Magazin „Perfect Eagle“ bei den Golf Awards mit dem 2. Platz in der Kategorie „Greenest Golf Club 2022“ ausgezeichnet.



Kitzbühel | Für Kitzbühel Tourismus Geschäftsführerin Viktoria Veider-Walser hat diese Auszeichnung einen sehr hohen Stellenwert: „Seit Jahren beschäftigen wir uns auf dem Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith verstärkt mit dem Thema Nachhaltigkeit. Daher freut es uns umso mehr, dass diese Bemühungen auch entsprechend honoriert werden – vor allem auch, da die Auszeichnung von der Golf-Community vergeben wurde und somit ein Publikumspreis ist.“



Meist sind es die kleinen Projekte, die viel bewegen können. Aus diesem Grund schuf das Greenkeeper-Team rund um Helmut Seitlinger beim Golfplatz mehrere bunte Blumenwiesen mit gesamt 2.000 m² für drei Bienenvölker. Als Botschafter des Umwelt- und Gesellschaftsprojekts BioBienenApfel säte der österreichische Tennis-Star Dominic Thiem eine Blumenwiese am Golfplatz ein. Im Spätsommer 2022 konnten erstmals 45 kg Honig geerntet werden, der solange der Vorrat reicht bei Kitzbühel Tourismus und am Golfplatz erhältlich ist.



Auf dem gesamten Areal werden zudem keine Spritzmittel und ausschließlich organische Dünger verwendet sowie auf nachhaltigen Pflanzenschutz geachtet. Ab dem Sommer 2023 wird der Golfplatz außerdem frei von Plastikflaschen. Golfer können Mehrwegflaschen beim neu gestalteten Wasserbrunnen mit Grander Wasser gratis auffüllen. KA

Bild: GF-Stv. Stefan Pühringer, GF Viktoria Veider-Walser, Head-Greenkeeper Helmut Seitlinger, Guido Hinterseer und Georg Haas. Foto: Kitzbühel Tourismus