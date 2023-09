Großübung im Altenwohnheim

Blaulichtalarm für die Stadtfeuerwehr Kitzbühel mit dem Roten Kreuz und der Gemeindeeinsatzleitung: Übungsannahme war ein Brand im dritten Stock des Altenwohnheimes. Es galt, mehrere Personen zu evakuieren.



Kitzbühel | Das Übungsszenario beim Altenwohnheim Kitzbühel war so realistisch gestaltet, dass besorgte Bürger bereits die Feuerwehr alarmieren wollten. Schließlich stieg starker Rauch über das Dach im dritten Stock auf. Zum Glück war es aber nur eine Gemeinschaftsübung der Stadtfeuerwehr Kitzbühel unter der Leitung von Kommandant-Stellvertreter Florian Obermoser, des Roten Kreuzes und der Gemeindeeinsatzleitung mit Bürgermeister Klaus Winkler und Stadtrat Alexander Gamper.



Übungsannahme war ein Brand in einem Zimmer im dritten Stock des Altbestandes. Es galt, mehrere eingeschlossene Personen mit der Drehleiter zu bergen. Mehrere „Verletzte“ wurden von den Rettungskräften des Roten Kreuzes in Empfang genommen und sofort professionell betreut. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte von der Gemeindeeinsatzleitung, die die betroffenen Personen registrierte und sich auch um die Absperrung des Brandortes kümmerte. Erstmals war auch eine Drohne im Einsatz, durch deren Live-Bilder sich die Gemeindeeinsatzleitung einen guten Überblick über den Einsatzort verschaffen konnte. „Wir waren mit dem Ablauf der Übung sehr zufrieden, da wir auch heute wieder wichtige Erkenntnisse für einen Ernstfall mitnehmen konnten“, erklärt Gemeindeeinsatzleiter Alexander Gamper.



Bürgermeister Klaus Winkler bedankte sich bei allen Einsatzkräften für die stete Bereitschaft, jederzeit vor Ort zu sein, wenn sie gebraucht werden. Altenwohnheim-Leiter Sven Kolozs-Haid lud die Einsatzkräfte im Anschluss noch zu einer Jause ein. KA

Bild: Feuer im dritten Stock des Altenwohnheimes, lautete die Übungsannahme. Es galt, mehrere „Verletzte“ mit der Drehleiter zu bergen. Die Großübung verlief zur Zufriedenheit der Gemeindeeinsatzleitung. Foto: Stadtgemeinde/Obermoser