Großer Zulauf in der Jugendgruppe

Nach dem Rückzug seines Vorgängers Josef Schwaighofer wurde Johannes Bergmann vor einem Jahr per Briefwahl zum Kommandanten der Feuerwehr Hochfilzen gewählt. Jetzt wurde er einstimmig wieder gewählt.



Hochfilzen | Vergangene Woche stand in Hochfilzen die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Hochfilzen an. Kommandant Johannes Bergmann präsentierte nach der Briefwahl im Vorjahr seinen ersten Leistungsbericht der 92 Mitglieder starken Wehr.

Die Mannschaft mit 49 Aktiven (davon drei Frauen), 25 Reservisten und 18 Jugendmitgliedern leistete 2022 bei 186 Einsätzen, Übungen und sonstigen Tätigkeiten in Summe 4.662 ehrenamtliche Stunden. Es galt neben einem Stadl-Brand, 21 technische Einsätze u.a. Unwetterschäden, sieben Fehlalarme, vier Brandsicherheitswachen sowie 25 Arbeits- und technische Dienstleistungen zu bewältigen.

Zwölf Mitglieder absolvierten 13 Lehrgänge (davon fünf Online-Kurse) an der Landesfeuerwehrschule. Den Wissenstest 2022 absolvierten die Jugendmitglieder mit zweimal Bronze und viermal Gold.

Ansturm der Jugend nach Infotag

Nach einem Infotag an der Volksschule traten gleich zwölf Burschen und drei Mädchen der Feuerwehrjugend bei und begannen mit der Ausbildung. Dieser Ansturm erforderte eine Erweiterung des Betreuer-Teams und so kümmern sich seit wenigen Monaten mit Marco Remmelhofer und Manuel Friedl sowie Dominik Baumann und Johann Danzl vier engagierte Jugendbetreuer um den motivierten Nachwuchs.

Eine Gruppe erwarb beim Landesfeuerwehrleistungsbewerb in Söll das Bronzene Leistungsabzeichen. Beim Bezirksnassbewerb in Waidring waren zwei Gruppen am Start. Eine gemischte Jugendgruppe aus Hochfilzen, St. Jakob und St. Ulrich qualifizierte sich beim Landesjugendbewerb in St. Ulrich für den Bundesbewerb und sorgte in Traiskirchen für das beste Tiroler Ergebnis.

Dank der finanziellen Unterstützung der Gemeinde konnten eine neue Tragkraftspritze, diverse Gerätschaften und neue Einsatzstiefel angeschafft werden.

Feuerwehrmänner vor den Vorhang geholt

Die ehemaligen Kommandomitglieder Alfred Riedlsperger, Johann Friedl und Josef Schwaig-hofer wurden auf Grund ihrer erbrachten Leistungen zu Ehrenmitgliedern ernannt. Auszeichnungen des Bezirksverbandes erhielten Thomas Mair jun. (Verdienstzeichen Bronze) und Marco Remmelhofer (Verdienstzeichen Gold). Manuel Friedl wurde für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft geehrt.

Befördert wurden David Berger, Tobias Hochwarter, Carmen Perterer, Andrea Bachler, Stefan Mermans, Stephan Rabel, Alexander Waltl und Alex Gliederer, weiters Dominik Baumann und Tobias Remmelhofer zu Hauptfeuerwehrmännern. Manuel Friedl, Anton Perterer jun. und Michael Waltl sind jetzt Löschmeister, Dominik Friedl und Michael Trixl Oberlöschmeister.

Im Zuge der Neuwahlen erfolgte eine Wiederwahl des Kommandos mit Kommandant Johannes Bergmann, Stellvertreter Marco Remmelhofer, Kassier Sebastian Mayrl und Schriftführer Thomas Mair jun. Roswitha Wörgötter

Bild: Verleihung der Ehrenmitgliedschaft: Bezirksinspektor Bernhard Geisler, Abschnitts-KDT Hannes Harasser, KDT-Stv. Marco Remmelhofer, Alfred Riedlsperger, Josef Schwaighofer, Johann Friedl, KDT Johannes Bergmann und Bürgermeister Konrad Walk (von links.) Foto: Wörgötter