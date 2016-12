Großer Umbruch im Ausschuss

Gut eine Woche nach dem erfolgreichen Cäcilienkonzert der Musikkapelle Aschau im Hotel Elisabeth in Kirchberg fand die jährliche Generalversammlung des Vereines in Aschau statt.



Aschau | Die Generalversammlung stand dabei vor einer großen Herausforderung, zumal Josef Schroll (Obmann), Stefan Salvenmoser (Obmann-Stv.), Susanne Daxer (Schriftführerin), Mario Salvenmoser (Medienreferent), Michael Krimbacher (Notenwart) und Stefan Schroll (Zeugwart) ihre Ämter nach mehrjähriger, teils jahrzehntelanger Tätigkeit niederlegten.



Die Neuwahl der Ausschussmitglieder wurde folglich unter dem Vorsitz von BM Helmut Berger schriftlich abgehalten und brachte ein durchwegs junges und dynamisches Ausschuss-Team zutage.



26 Jahre Obmann



Josef Schroll übergab sein Amt und somit die Vereinsleitung nach 26-jähriger Obmannschaft in die Hände des neu gewählten Obmanns Mag. Matthias Gröderer. Zum Obmann-Stv. wurde Christian Daxer, zur Schriftführerin Petra Krimbacher, zum Medienreferent Sebastian Brunner, zum Notenwart Christian Aschaber und zum Zeugwart Martin Aschaber gewählt. Des Weiteren bestellte die Generalversammlung Martina Nöckler zur stellvertretenden Jugendreferentin und Manuel Daxer (neben Markus Daxer) zum Kapellmeister-Stv.



Wiedergewählt wurden die weiteren Ausschussmitglieder Peter Aschaber (Kapellmeister), Markus Daxer (Kapellmeister-Stv.), Hannes Horngacher (Kassier), Barbara Krimbacher (Jugendreferentin), Stefan Salvenmoser (Trachtenwart), Christian Hetzenauer (Instrumentenwart), Martin Klingler (Zeugwart) und Manfred Schroll (Beirat).



Der neu gewählte Ausschuss bedankte sich bei allen weichenden Ausschussmitgliedern für deren vorbildhafte und hervorragende Leistungen die letzten Jahre und Jahrzehnte hindurch. Der Ausschuss dankte zudem allen Freunden und Gönnern der Musikkapelle Aschau für die großartige Unterstützung im vergangenen Vereinsjahr.