Großer Schulskitag in Kitzbühel

Der Kitzbüheler Schulskitag hat in Kitzbühel eine lange Tradition. Seit der Wiederbelebung des Schulskitages vor ein paar Jahren mit gleichzeitiger Ausdehnung auf alle Kitzbüheler Schulen sowie allen Kitzbüheler Schülerinnen und Schülern, die eine Schule außerhalb Kitzbühels besuchen, ist die Anzahl der Teilnehmer im Laufe der Jahre deutlich gestiegen.

Kitzbühel | Dieses Jahr nahmen an den Rennen mehr als 300 Starter und Starterinnen teil. Aufgrund der schlechten Wetterprognose wurde der ursprüngliche Termin von Freitag auf Montag verschoben, wodurch die Rennen bei traumhaftem Wetter durchgeführt werden konnten. Wie schon in den vergangenen Jahren wurde zudem der Wintersporttag der Neuen Mittelschule, an dem auch eine Schule aus Rosenheim teilnahm, veranstaltet. Für die professionelle Zeitnehmung sorgte wie immer der Kitzbüheler Skiclub.



Die Volksschüler fuhren einen Torlauf auf der Rasmusleiten und die älteren Schüler am Ganslernhang. Den tollen Tag wollten sich auch viele Eltern und Zuschauer nicht entgehen lassen und kamen an die Rennstrecken, um die Schüler beim Skirennen anzufeuern.



Am Nachmittag wurden alle Kinder im Kitzbüheler Stadtzentrum auf einer großen Tribüne geehrt. Um 16 Uhr startete die große Siegerehrung mit dem Einmarsch der Schüler gemeinsam mit der Stadtmusik Kitzbühel. Eine zusätzliche Belohnung gab es für jene Klassen der einzelnen Jahrgänge, welche die meisten Teilnehmer am Start stellten. Für diesen Einsatz gab es jeweils 100 Euro für die Klassenkasse von der Sparkasse der Stadt Kitzbühel.



Die Jahrgangssieger waren: Natalia Jobst und Luca Plank,

Vorschule; Anna Rass und Thaddäus Naglich.

1. Schulstufe; Rosa Bodner und Nicolas Cervinka,

2. Schulstufe; Emma Hofer und Bruno Schleicher,

3. Schulstufe; Carina Popp und Leopold Arnold,

4. Schulstufe; Chaya Stirban und Fabian Lintner,

5. Schulstufe: Lilli Fuchs und Sebastian Dvorak,

6. Schulstufe; Nina Taferner und Lino Gutensohn, 7. Schulstufe; Marina Vötter und Kilian Naderhirn,

8. Schulstufe; Sebastian Schlechter, (keine Mädchen),

9. Schulstufe; Marie-Kristin Haunhold und Laurin Joast,

10. Schulstufe; Tamara Rudolf und Maximilian Grander,

11. Schulstufe; Florian Danzl.