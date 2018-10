Großer Andrang bei Repair Café

Reger Andrang herrschte beim mittlerweile achten Repair Café in St. Johann. Etwa 50 Besucher legten ihre defekten Haushaltsgeräte, Kleidungsstücke, Fotoapparate und PCs den anwesenden Fachleuten vor.



St. Johann | Mit den richtigen Anweisungen konnten sie selbst Hand anlegen. Von allen Reparaturen sind 43 ganz oder teilweise gelungen. Wenn eine Wiederherstellung nicht klappte, lag es meist an einem fehlenden Ersatzteil, doch auch dafür hatten die Besucher Tipps erhalten. Die Fahrradwerkstätte wurde wiederum durch die Jugendlichen des Jugendzentrums St. Johann betreut. Von der Einstellung der Bremsen und der Gangschaltung bis hin zum Fahrradschlauchtausch war alles dabei. Das Café und die „Erklärbar“, die ebenfalls von den Jugendlichen des Jugendzentrums St. Johann betreut wurden war auch ein voller Erfolg. Vielen Dank an die Jugendlichen des Jugendzentrums St Johann und die zahlreichen Experten, die wieder freiwillig beim Repair Café im Einsatz standen.



Das nächste Repair Café St. Johann findet im Frühjahr 2019 statt.



Bild: Beim Repair Café wurde auch wieder eine Fahrradwerkstätte angeboten.

Foto: Jugendzentrum St. Johann