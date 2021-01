Große Freude über Packerl

Knapp 2.500 Packerl aus dem Bezirk Kitzbühel wurden nach Rumänien geliefert und sorgten dort für leuchtende Kinderaugen.



Kitzbühel, Rumänien | 9.818, das ist die erstaunliche Anzahl an Weihnachtspackerl, die in ganz Österreich von Round Table, Ladies Circle und Club 41 im Rahmen der Weihnachtspackerlaktion gemeinsam für Kinder aus den ärmsten Regionen in Rumänien gesammelt wurden. Wie schon in den letzten Jahren haben sich auch 2020 wieder viele Schüler sowie Kindergartenkinder aus dem Bezirk Kitzbühel zusammen mit dem Round Table 39 Kitzbühel an der Hilfsaktion beteiligt, welche erstmals gemeinsam mit dem neu gegründeten Ladies Circle Kitzbühel durchgeführt wurde.



Auch heuer war der Bezirk Kitzbühel – trotz der Einschränkungen aufgrund der Coronapandemie – mit knapp 2.500 Packerl wiederum an der Spitze Österreichs. „Es ist einfach wunderbar, wie viel Freude die liebevoll eingepackten Weihnachtsgeschenke den Kindern in Rumänien bereiten, was man an ihren strahlenden Augen beim Auspacken sieht“, freuen sich dieVerantwortlichen.

Alle Kosten durch Sponsoren gedeckt

Für die gesamte Weihnachtspackerlaktion werden keinerlei Spendengelder des Round Table 39 Kitzbühel verwendet. Durch das gute Netzwerk und die Unterstützung seitens der Firmen sind nämlich alle Kosten durch Sponsoring abgedeckt. Der Round Table 39 Kitzbühel und der Ladies Circle Kitzbühel möchten sich auf diesem Weg nochmals herzlich bei allen Mitwirkenden, allen voran den fleißigen Kindern, bedanken.

Bild: Die Kinder und Jugendlichen konnten das Auspacken der Geschenke kaum erwarten. Foto: Round Table