Grenzübergreifender Kalender

Mit dem Advent geht eine Jahreszeit einher, die durch viele Traditionen geprägt ist.



Kitzbühel | Da gemeinsame Rituale und Aktivitäten, speziell für Kinder, sehr wichtig sind, wurde an der Mittelschule Kitzbühel auch unter den gegebenen Umständen versucht Adventstimmung zu schaffen. Eine dieser Aktivitäten ist die Zusammenarbeit der Schüler mit jenen der Mittelschule Mühlbach (Südtirol) unter Einbeziehung des Museums Kitzbühel und der Galarie 90 (Mühlbach).

Wappentiere Chizzo und Mulo

Im Rahmen eines Schreibprojekts sammelten und erstellten die Kinder viele Texte, passend zu den jeweiligen Ortschaften, deren Künstlern und der Jahreszeit. Ähnlich wie Kitzbühel hat auch Mühlbach ein Wappentier, den Esel. Zusammen mit der Kitzbüheler Gams werden die beiden Wappentiere Chizzo und Mulo genannt.

Den Teilnehmern des Projekts machte es großen Spaß Texte zu den Tieren zu verfassen, ein Grafiker trug eigens erstellte Zeichnungen bei. Die Kinder meisterten nicht nur die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Koordination gut, es war besonders auch in diesem Jahr wichtig, das Projekt noch einmal zu präsentieren.



So ist die Veröffentlichung des Kitzbühel-Mühlbach-Adventkalenders auch eines der wenigen Unternehmungen, welches nicht wegen der Pandemie im letzten Jahr abgesagt werden musste. Lehrer und Schüler zeigten große Motivation trotz diverser Schwierigkeiten kreative Lösungen zu finden und das Projekt zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Das Ergebnis spricht für sich selbst, auch der Leser wird Freude an diesem Kalender haben und sehen, wie kompetent die Kinder arbeiten wollen und können.

Adventkalender in Auslagen präsentiert

Die ersten Tafeln des Adventkalenders wurden auch in diesem Jahr Bürgermeister Dr. Klaus Winkler übergeben. Alle weiteren Tafeln des Adventkalenders sind in den Schaufenstern in der Vorder- und Hinterstadt zu bestaunen.

Bild: V.l.: Bürgermeister Dr. Klaus Winkler, Direktorin Angelika Trenkwalder, die Schüler der 2b Klasse, Klassenvorständin und Deutschlehrerin Prika Wahrstätter. Foto: Obermoser