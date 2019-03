Goinger Eisbären holten Titel

Die Eishockeymannschaft der Eisbären Going holte sich in dieser Saison sensationell den Meistertitel in der Tirol-Bayern-Liga.



Going | In der abgelaufenen Saison 2018/19 spielten die Goinger Eisbären wieder in der Tirol-Bayern-Liga und können auf eine ausgezeichnete Saison zurückblicken. In einer einfachen Hin- und Rückrunde zeigten die Eisbären bereits im Grunddurchgang auf und qualifizierten sich mit Platz eins souverän für die Play-Offs. Im Halbfinale hieß es dann gegen die „Kufsteiner Butcher“ zu bestehen.



Die Goinger gingen dabei als absolute Außenseiter in diese Serie, konnten jedoch durch hervorragende Leistungen die Kufsteiner in drei Spielen mit 2:1 bezwingen und somit ins Finale einziehen. Im großen Finale traf die Mannschaft rund um Headcoach Hannes Schroll dann auf die Mannschaft aus Niederndorf. In den Endspielen waren die Goinger dann eine Klasse für sich und entschieden die Serie souverän mit einem Torverhältnis von 8:0 in zwei Spielen für sich und kürten sich somit zum Meister der TBL.



Besonders hervorzuheben ist die Leistung von Goalie Martin Bergmann, der nach einer einjährigen Verletzungspause die gesamte Saison über ein starker und sicherer Rückhalt war. Auch die Top­scorer-Wertung führten mit Maximilian Tonitz und Dominik Schroll zwei Spieler der Goinger Eisbären an. M. Ehrensperger