Gleitschirmabsturz in Westendorf

Westendorf | Ein 44-jähriger Deutscher startete am 2. August 2022 gegen 15:10 Uhr mit seinem Gleitschirm am Startplatz Choralpe im Gemeindegebiet von Westendorf. Nach ca. 10-15 Sekunden Flugzeit klappte der Gleitschirm in einer Höhe von ca. 80 Meter nach rechts ein, worauf der Pilot die Kontrolle verlor und gegen einen Baum prallte. Der Deutsche wurde in weiterer Folge von der Bergrettung Westendorf vom Baum geborgen. Er blieb unverletzt.

PI Westendorf - Tel.: 059133 / 7209