Gleiche FÃ¼hrung, neues Team

Gleiche Führung, neues Team

Sepp Bichler wurde bei den Neuwahlen als Obmann des WSV Kirchdorf bestätigt.

Kirchdorf | Bei der Jahreshauptversammlung am 11. November standen wieder Neuwahlen auf der Tagesordnung. Das Ergebnis: Es gibt nichts Neues bei der WSV-Vereinsführung. Obmann Sepp Bichler und sein Vize Helmut Aigner bleiben auch die nächsten drei Jahre im Amt.



Änderungen hingegen gibt es bei den Funktionären. So heißt die neue Schriftführerin Andrea Jagoditsch (Stellvertreterin Jasmine Masters), um die Finanzen kümmert sich ab sofort Sandra Schratzberger (Stellvertreterin Anita Aigner). Der neugewählte Sportwart ist Franz Beltermann, er leitet bereits seit letztem Jahr das Skitraining in Kirchdorf. Als Zeugwarte ergänzen Wolfram Liebig und Alex Schinagl das Team. Bild: WSV Kirchdorf