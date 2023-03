Gemeinsames Singen verbindet

Bereits zum dritten Mal fanden die Chortage des Musik-BORG-Chores „Chorios“ aus den fünften, sechsten und siebten Klassen des Musik-Zweigs statt.



St. Johann | Der Oberstufenchor nutzte einen zweitägigen Aufenthalt in Berchtesgaden, um sich auf das Landesjugendsingen in Schwaz Ende April vorzubereiten. Mit ihren Fachlehrpersonen arbeiteten die Schüler intensiv an neuen Stücken, vertieften in Theorie und Praxis ihr Wissen zur Stimmbildung und wuchsen als Chorgemeinschaft weiter zusammen.



Das abendliche Bowling-Turnier der fünf Schwerpunkt-Gruppen (Klavier, Gesang, Gitarre, Tanz und Querflöte) konnten die Sängerinnen für sich entscheiden. Neben der Professionalisierung ihrer musikalischen Kompetenzen luden die Schüler auch ihre Akkus für die schulischen Herausforderungen des Sommersemesters auf.

Bild: Musiklehrer Daniel Neuschmid probte mit dem Oberstufenchor „Chorios“ für das Landesjugendsingen Tirol, welches vom 24. bis 28. April, in Schwaz stattfinden wird. Foto: Christine Fuchs