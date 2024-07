Gelungene Premiere für Kitz Beach

Die besten Beachvolleyballerinnen Österreichs trafen sich am Wochenende am Schwarzsee und sorgten für eine gelungene Premiere der Kitz Beach Open.

Kitzbühel | Die Siegerinnen des ersten win2day BV Tour PRO-Stopps in Kitzbühel heißen Magdalena Rabitsch und Sara Neiss. In einem spannenden Finale bezwang das auf Position zwei gesetzte Duo Sonntagnachmittag Sarah Kastenberger/Saskia Bisanz 21:23, 21:12, 15:13. Bronze ging an Lilli de Meersman und ihre ukrainische Partnerin Oleksandra Shkarupa. Die Qualifikantinnen setzten sich gegen Stephanie Wiesmeyr/Anna Mayr 23:21, 21:19 durch.

Event auch im nächsten Jahr wieder geplant

„Nichts macht mehr Spaß, als ein knappes Spiel. Ich bin so froh, dass wir am Ende die Glücklicheren waren“, freute sich Rabitsch nach dem Finale. Auch Neiss zeigte sich „mega happy“ über den Turniersieg nach einem „richtig geilen Fight“. Kastenberger gratulierte den Gewinnerinnen zur Goldmedaille und resümierte: „Es war ein unglaubliches Finale. Im ersten Satz waren wir nervenstark, im zweiten hatten wir keine Chance, im dritten hätten wir beinahe ein 11:14 noch gedreht. Ich bin sehr stolz auf unsere Leistung. Es war ein richtig cooles Turnier!“

Die erste Ausgabe des Kitz Beach Open bot neben erstklassigem Sport ein attraktives Rahmenprogramm. Unter anderem wurden Beach Volleyball-Workshops unter professioneller Anleitung angeboten. Turnier-Organisator Simon Varges: „Ich bin sehr happy, es war eine wirklich gelungene win2day BV Tour PRO-Premiere hier in Kitzbühel. Wir haben hervorragendes Beach Volleyball gesehen, die Fans haben die Spielerinnen super supportet, das Entertainment-Team war toll. Wir freuen uns schon aufs nächste Jahr!“ KA

Bild: Erstklassiger Sport gepaart mit echtem Beach-Feeling – das top besetzte Volleyballturnier am Kitzbüheler Schwarzsee hatte für Zuschauer und Teilnehmerinnen einiges zu bieten. Foto: Lukas Anzinger