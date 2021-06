Gelddiebstahl in Kitzbühel

Kitzbühel | Am 12.06.2021, in der Zeit zwischen 14:00 und 15:00 Uhr, kam es bei der Golfanlage Eichenheim in Kitzbühel zu Gelddiebstählen. Der bislang unbekannte Täter entwendete, vermutlich im Bereich des Loches Nr. Neun, aus zwei Golfbags insgesamt vier Geldtaschen mit einem mittleren 4-stelligen Gesamtgeldbetrag.

Personen, welche zum angeführten Zeitraum im Bereich der Golfanlage Eichenheim (direkt an der B161 gelegen) verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, mögen sich bei der PI Kitzbühel unter Tel: 059199/7200 melden.

PI Kitzbühel - Tel. 059133/7200