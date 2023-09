Gasthof „Zum Rehkitz“

Der Gasthof „Zum Rehkitz“ ist ein wichtiger Treffpunkt für Einheimische und Touristen im Bezirk.

Kitzbühel | Nach der Übernahme durch Ralf Berner (r.) und Stefan Monitzer (M.) wurde das traditionsreiche Wirtshaus sorgfältig renoviert und öffnete kürzlich wieder seine Pforten. „Es erfüllt mich mit Freude zu sehen, wie junge Unternehmer wie Ralf und Stefan das Erbe von Traditionshäusern antreten und diese mit neuem Leben erfüllen. Der Gasthof Zum Rehkitz ist ein Beispiel dafür, wie wichtig der Fortbestand von Tradition in unserem Bezirk ist“, betonte Wirtschaftsbund-Bezirksobmann Peter Seiwald (l.) bei einem Besuch. Die Neueröffnung sei nicht nur ein weiterer Meilenstein in der Geschichte des Hauses, sondern zeige auch das Engagement und den Mut junger Unternehmer im Bezirk Kitzbühel, so Peter Seiwald. Foto: Wirtschaftsbund Kitzbühel