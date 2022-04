Gastdirigent sprang kurzfristig ein

Coronabedingt musste die Musikkapelle Waidring den Ausfall ihres Kapellmeisters Mario Millinger, wenige Tage vor dem Konzerttermin, kompensieren und feierte mit Gastdirigent Bernhard Schlögl ein erfolgreiches Frühjahrskonzert.



Waidring | Das Virus sorgte in den letzten Wochen für vermehrte Ausfälle. Wenn dies bei einem musikalischen Leiter kurz vor dem Konzert der Fall ist, heißt es kühlen Kopf bewahren und sich schnellstmöglich nach einem entsprechenden Ersatz zu bemühen. „Bernhard Schlögl, ein absoluter Meister seines Faches, unter anderem Kapellmeister der Speckbacher Stadtmusik Hall und Leiter des Sinfonischen Blasorchester Tirol, war sofort bereits das Konzert zu übernehmen“, erläuterte Obfrau Sylvia Foidl den vielen Konzertbesuchern.



Und die überraschende Zusammenarbeit mit dem Musikpädagogen und gefragten Dozenten im In- und Ausland bescherte dem begeisterten Publikum einen großartigen Konzertabend. Das von Kapellmeister Mario Millinger ausgewählte und einstudierte Musikprogramm beinhaltete einen bunten Reigen an anspruchsvollen und vielfältigen Melodien, beginnend mit der Fanfare „Viva la Musica“ und einem Stück aus der Oper „Barbier von Sevilla“. Nach dem beeindruckenden „Flight“ von Mario Bürki brillierte Solistin Katharina Steiner mit „Bassoonissimo“ am Fagott - ein besonderes Highlight des Abends.



Den zweiten Teil eröffnete die „80er Kult(tour), es folgten Klassiker und wahre Ohrwürmer wie das Dschungelbuch, Putting on the Ritz und die Katharinen Polka. Abschließend bedankten sich die Musikkapelle Waidring und ihr Gastdirigent für den großen Beifall mit drei Zugaben.

Dank der intensiven Nachwuchsarbeit ist die Kapelle mittlerweile auf fast 60 Mitglieder angewachsen. Erstmals in den Reihen konzertierten Elisabeth Schlechter (Flöte), Elias Preindl (Trompete), Marie Flatscher (Waldhorn), Christina Zelger, Armin Foidl (Posaune), Anna Maria Zelger (Tuba) und Matteo Trixl (Schlagzeug). Eine Ehrung für zehn Jahre Mitgliedschaft erhielten Isabella Foidl, Marlene Kunze und Alexander Kilian.rw

Bilder: 1) Verleihung der Ehrenmitgliedschaft an Blasius Wimmer - im Bild mit Bürgermeister Georg Hochfilzer und Obfrau Sylvia Foidl.

2) Die Musikkapelle Waidring und Gastdirigent Bernhard Schlögl feierten eine umjubelte Konzertpremiere. Fotos: Roswitha Wörgötter