Gams lang her!

Seit 1981 wird in St. Johann der alljährliche Knödeltisch gefeiert. Mit seinen 300 Metern war er schon damals der längste weltweit.



St. Johann | Am 26. September vor 43 Jahren fand laut des Berichts des Kitzbüheler Anzeigers der erste Knödeltisch in St. Johann, als Abschluss der Almfestwoche, statt. 15 lokale Wirte und die Bundesmusikkapelle sorgten für ein unvergessliches Erlebnis. Die Almfestwoche wurde mit der Prämierung der Almabfahrten beendet, begleitet von volkstümlichen Wettkämpfen und einem Platzkonzert.



Heuer wurde wieder fleißig gekocht: 18 Wirte, 22 Variationen, 12.500 im Vorfeld verkaufte Tickets und 30.000 verspeiste Knödel. Die örtliche Musikkapelle eröffnete am Samstag um 11 Uhr offiziell das Knödelfest und acht weitere Musikgruppen waren entlang des 595 Meter langen Tisches verteilt und performten den ganzen Abend live. Wie jedes Jahr gab es einen Ansturm von Touristen, die sich auf die Tiroler Spezialitäten stürzten und das Tanzbein schwangen.



Weiter ging die Party im Kaisersaal beim „Knödelclubbing“, wo der Abend langsam sein Ende fand.



Um die Knödeltisch-Tradition zu pflegen, nachfolgend ein Rezept für original Tiroler Spinatknödel mit Parmesan für daheim zum Nachkochen:



Spinatknödel rasch zubereitet

Zutaten für 4 Portionen:

250g Knödelbrot, 125ml Milch, 2 Eier, 50g Käse (würzig), 250g passierter Spinat, 80g Butter, 120g Zwiebel, 15g Knoblauch, Parmesan.



Zubereitung:

Knödelbrot in eine große Schüssel geben. Milch und Salz hinzufügen. Verquirlte Eier dazugeben und die Masse kurz ruhen lassen. Käse und Spinat hinzufügen und dann die Masse gut durchkneten. Zwiebel in einer gebutterten Pfanne goldbraun anbraten. Knoblauch zu den Zwiebel geben, kurz anrösten und den Pfanneninhalt zu den restlichen Zutaten geben. Alles vermischen und 30 Minuten ziehen lassen. Die Knödel formen und 25 Minuten über Dampf garen.



Währenddessen Butter leicht bräunlich schmelzen lassen und Parmesan reiben. Die fertigen Knödel mit Butter und Parmesan anrichten und genießen! Wir wünschen gutes Gelingen und hoffen auf ein genussvolles Knödelfest im Jahr 2024.



Quelle: Tirol.at/Spinatknödel: Das Rezept zum Nachkochen von Julia König

Selina Eder und Zara Pfeffer