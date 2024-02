Fußballer starten wieder durch

Auch diese Woche haben uns wieder neue Berichte zu den laufenden Saisonvorbereitungen der Fußballer erreicht.



Kitzbühel, Kirchberg | Auch beim FC Eurotours Kitzbühel hat die Vorbereitung für die kommende Saison längst begonnen. Bevor es Anfang März ins Trainingslager geht, stehen noch einige Testspiele am Programm. Trainer Paul Schneeberger ist rundum zufrieden: „Mit unserem Kunstrasenplatz haben wir Top-Trainingsbedingungen. Zusätzlich machen wir noch Krafttraining und Yoga“, verrät er. Auch die neuen Spieler sind bereits gut integriert und sollen in der Rückrunde für weitere Verstärkung sorgen.



Winter-Vorbereitungen in Kirchberg laufen gut

Beim SC Kirchberg steckt man auch bereits in den entscheidenden Vorbereitungs-Wochen. Wie die Kitzbüheler haben auch die Kirchberger Kicker einen eigenen Kunstrasenplatz zur Verfügung. Ergänzt wird das Fußballtraining durch zwei Einheiten im Fitnessstudio. „Ab nächster Woche starten wir mit unseren Testspielen. „Wir haben zwei Neu-Verpflichtungen und sind voll motiviert“, freut sich Obman Hakan Sarac. sh

Bild: Stabi- und Krafttraining standen nicht nur bei den Kirchberger Kickern dieser Tage des Öfteren am Trainingsplan. Foto: SC Kirchberg