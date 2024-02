Fußballer haben die Vorbereitung gestartet

Die Fußball-Teams im Bezirk haben bereits vor einigen Wochen ihre Winterpause beendet und mit den Vorbereitungen für die kommende Spielsaison begonnen.



Kitzbühel | Wer nicht selber aktiv Fußball spielt, hat dieser Tage wahrscheinlich noch keinen Gedanken an das runde Leder verschwendet. Anders die vielen Kicker aus den verschiedenen Vereinen des Bezirks. Für sie hat schon vor einiger Zeit die Vorbereitung auf die kommende Spielsaison begonnen. Im Winter werden die Grundlagen für‘s Frühjahr gelegt. Auch wenn die Fußballplätze aktuell noch von einer dicken Schneedecke bedeckt sind, haben die meisten Teams ihr Training in die Halle oder das ein oder andere Fitnesstudio verlegt. Dieser Tage entscheidet sich auch, mit welchen Spielern die Mannschaften in die Rückrunde starten.



SK St. Johann muss vier Abgänge kompensieren

So muss beispielsweise der SK St. Johann – nach der Hinrunde auf Platz zwei in der Regionalliga West – gleich vier Abgänge verkraften: Bruno Perisic, Michal Cmarko, Stephen Akomeah und Daniel Valach werden künftig nicht mehr im Koasastadion auflaufen. „Die Abgänge schmerzen, aber wir versuchen, diese als Team aufzufangen und arbeiten momentan besonders im physischen Bereich“, verrät Trainer Herbert Ramsbacher. Weil das Koasastadion keinen Kunstrasenplatz hat, weichen er und seine Kicker zweimal pro Woche nach Going aus.



FC Kitzbühel bei ersten Testspielen erfolgreich

In Kitzbühel hat die Wintervorbereitung schon vor einigen Wochen begonnen. Auch die ersten Testspiele wurden dank der frühlingshaften Temperaturen bereits positiv absolviert. Mit Matteo Kogler wird ein wichtiger Leistungsträger auch 2024/25 das grüngelbe Trikot tragen.



SV Brixen will sich keinen Druck machen

Auch für den SV Brixen startet in der Hypo Tirol Liga Ende März die Rückrunde. Nach einer kurzen Verschnaufpause stehen die Spieler rund um Coach Andreas Hölzl inzwischen wieder voll im Training. „Für uns steht die Freude am Spiel im Vordergrund, wir machen uns keinen Druck und sehen uns nach wie vor als die Underdogs der Liga.“ Neben einem Hallentraining geht es zweimal pro Woche auf den Kunstrasen-Platz – einmal in Kirchberg und einmal in Hopfgarten.

Bei der SPG Hopfgarten/Itter laufen derweil die Vorbereitungen seit Mitte Jänner auf Hochtouren.



SPG Hopfgarten/Itter will Liga-Erhalt schaffen

„Bis zum Saisonstart werden wir ein zehnwöchiges Trainingsprogramm absolvieren. Neben fünf Testspielen wartet Anfang März wieder das Trainingslager in Norditalien auf uns“, so Obmann Bernhard Sturm.



Mit dem 29-jährigen Martin Feuerstein konnten die Hopfgartener einen neuen Defensivmann verpflichten, der vom FC Bizau nach Tirol gewechselt ist. „Unser klares Saisonziel ist der Klassenerhalt in der Gebietsliga Ost. Dieser sollte mit einer guten Vorbereitung hoffentlich gelingen“, ist Sturm zuversichtlich.



FC Kössen trainiert intensiver als bisher

Etwas intensiver als bisher verläuft die Wintervorbereitung des FC Kössen. „Wir haben heuer fünf Stammspieler verloren und starten mit einem sehr jungen Team in die Saison. Damit sich alle gut einspielen können, trainieren wir zweimal pro Woche auf unserem Kunstrasenplatz und gehen einmal zusätzlich noch in die Halle. Ab nächster Woche starten wir mit den Testspielen und zum Abschluss geht es noch ins Trainingslager an den Gardasee“, berichtet Trainer Christian Wachabauer und macht auch das Ziel klar: „Wir wollen uns vorne etablieren. Die Liga ist eng und die Teams sind sehr ausgeglichen, da haben wir alle Chancen, können aber schnell auch einiges verlieren.“



SK Waidring Kicker sind voll motiviert

Auch in der 2. Klasse Ost wird bereits wieder trainiert. „Bei uns läuft es sehr gut, wir trainieren einmal pro Woche am Kunstrasenplatz in Kitzbühel und sind voll motiviert“, berichtet Waidring-Trainer Werner Köck zufrieden. Auch er hat mit seiner Mannschaft noch einige Testspiele und ein Trainingslager geplant, bevor es für die Elf Mitte April wieder mit der Liga losgeht. Sabine Huber

Bild: Die Spieler des FC Team Höfinger Reith schwitzen aktuell im Fitnesstudio, um die notwenidgen physischen Grundlagen zu schaffen. Ziel ist es, Platz eins in der Tabelle der 1. Klasse Ost zu verteidigen. Foto: Huber