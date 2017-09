Für die Wirtschaft ging es bergauf

In Superlativen kann die Nachschau zur achten Wirtschaftswanderung, die am Wochenende in Kitzbühel stattgefunden hat, gehalten werden.



Kitzbühel | Es geht bergauf und gleichzeitig gibt es auch einen neuen Rekord – was die Wirtschaft im Allgemeinen freut, gilt für die jüngste Wirtschaftswanderung in Kitzbühel erst recht.



220 Teilnehmer wollten sich das Event in den Kitzbüheler Alpen nicht entgehen lassen – das bedeutet im achten Jahr des Bestehens eine absolute Bestmarkte. Besonders erfreulich: Sehr viele Managerinnen und Unternehmerinnen nutzten die Chance, sich in geselliger Runde zu vernetzen.



„Es ist ein starkes Signal, dass wir heuer mit so vielen Unternehmerinnen bergauf gehen und sich bei der gemeinsamen Wanderung und einem ausgezeichneten Kaffee am Berg neue Netzwerke bilden.



Das gemeinsame Ziel spiegelt die Leistungen aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer wider, die zusammen am wirtschaftlichen Aufschwung des Landes mitarbeiten. café+co hat große Ziele vor Augen, die wir gemeinsam mit Kunden, Partnern und Freunden verfolgen“, kommentiert Fritz Kaltenegger, Sprecher der Geschäftsführung von café+co International, einem der Veranstalter.



Die Wirtschaftswanderung ist übrigens kein Selbstzweck. Sie unterstützt das „Netzwerk Tirol hilft“ von Landeshauptmann Günther Platter. In den vergangenen sieben Jahren konnten bereits 88.695 Euro an Spendengeldern an das Netzwerk übergeben werden.



Zu den vielen Gästen, die die Polit-Prominenz (BM Andrä Rupprechter, LHStv. Josef Geisler, ...) sowie große Namen des Sports (Alexandra Meissnitzer, Hans Knauß, Michaela Dorfmeister) umfassten, zählten zudem zahlreiche Top-Manager – nicht zuletzt aus der Gastgeber-Region Kitzbüheler Alpen selbst.

Elisabeth Galehr

Bild: Pascal Broschek (Gebro Pharma, l.) und Peter Wörgartner (Wörgartner Metallwarenerzeugung und Werkzeugbau). Foto: Galehr - weitere Bilder: GALERIE