Frühjahrsstart gegen Tabellenführer

Der FC Eurotours Kitzbühel hatte mit vielen Verletzungen einen schwierigen Herbst in der Regionalliga Tirol. Jetzt wartet eine schwere Aufgabe.



Kitzbühel | Eine unglaublich bittere Verletzungspechsträhne hat die Mannschaft massiv geschwächt. Die Teilnahme am oberen Play-off der Regionalliga Tirol und damit die Chance auf die Qualifikation für die Regionalliga West 2023/24 wird in den letzten vier Spielen des Grunddurchganges sehr schwer machbar sein. Fügen und Telfs sind mathematisch noch erreichbar, Kitzbühel müsste aber auf eine dieser Mannschaften sechs Punkte aufholen. Dazu hat man zwei starke Neuzugänge präsentiert.

Sechs Punkte fehlen auf Oberes Play-off

Regionalliga Tirol | Nach dem großen Umbruch im letzten Sommer folgte für den FC Eurotours Kitzbühel ein sehr schwerer Herbst, der zunächst sehr gut begann. Dann führten aber zahlreiche Verletzungen zu einem Negativlauf. Dieser führte dazu, dass der FC Kitz in einer entscheidenden Saison vor den letzten vier Spielen des Grunddurchgangs sechs Punkte Rückstand auf das Obere Play-off. Ab der Saison 23/24 kommt die Regionalliga West wieder zurück. Dies bedeutet, die beiden ersten aus dem Grunddurchgang steigen direkt auf und die ersten drei aus dem Oberen Play-off erreichen die Regionalliga West in der Saison 23/24. Zusätzlich kann das Bundesland, aus dem der Sieger der Regionalliga West Saison 22/23 kommt, einen vierten Aufstiegsplatz stellen. Der FC Kitzbühel müsste dazu das nahezu Unmögliche schaffen und ins Obere Play-off einziehen.

Nach dem schweren Herbst hieß es beim FC Kitz zunächst die Köpfe wieder frei zu kriegen.

Wintervorbereitung gut verlaufen

Die zahlreich verletzten Spieler hatten während der Winterpause die Zeit sich auszukurieren. Kitz-Trainer Mario Anfang zur Vorbereitung: „In der Übergangsphase gab es Lauftraining, das die Spieler zu Hause absolvierten. Einmal die Woche standen wir auf dem Platz. Am 9. Jänner 2023 starteten wir mit der Vorbereitung auf die Rückrunde. Wir wollen noch den Sprung ins Obere Play-off schaffen.“

Vier Neue – Ein Abgang

Beim Kader des FC Eurotours Kitzbühel gab es über die Wintermonate nur punktuelle Änderungen. Einem Abgang stehen vier Neuzugänge gegenüber. Nicht mehr im Dress des FC Kitz spielt Stefan Bergmeister, der zum SC Kundl wechselte. Neu in Grün-Gelb sind hingegen Jack Riedelsberger (Tor - SC Leogang) und Mutawakil Abuka Zakari (Verteidigung - SV Kirchdorf). Maduabuchi Obinwa kam aus der Major Soccer League (erste amerikanische Liga) und soll auf der 6 den Abgang von Stefan Bergmeister kompensieren. Mit Simon Seferings kam ein Führungsspieler mit viel Erfahrung. Er soll auf der 10 die nötigen Impulse nach vorne bringen.



Zum Auftakt in das Frühjahr geht es am kommenden Samstag zum Tabellenführer FC Kufstein (Anpfiff 16 Uhr). Danach folgen noch die WSG Amateure, SV Hall und der SV Wörgl. Stefan Adelsberger

Bilder: 1) Kitz-Trainer Mario Anfang: „Wir sind bereit und wollen noch den Sprung ins Obere Play-off schaffen.“ 2) FC Kitz: Tormann-Trainer Martin Hölzl, Sportlicher Leiter Markus Dorn, Simon Seferings, Jack Riedelsberger, Mutawakil Abuka Zakari, Maduabuchi Obinwa, Trainer Mario Anfang und Co-Trainer Nikolaos Kardakaris (v.l.). Fotos: S. Adelsberger