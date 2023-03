Frühjahrskonzert startet die Reise

Die Bundesmusikkapelle Waidring feiert heuer ihr 200-jähriges Bestehen und feiert dies mit einer Vielzahl musikalischer Höhepunkte, wie dem Frühjahrskonzert und einem Jubiläumsfest im Sommer.



Waidring | Das Frühjahrskonzert der Bundesmusikkapelle Waidring findet am Samstag, 1. April, um 20 Uhr im Saal Waidring (Kuhotel by Rilano) statt. Die Musiker begeben sich auf einen Streifzug durch die Musikgeschichte, wie etwa mit Jan van der Rosts Oregon oder Kurt Gäbles Konzertmarsch Salemonia, einem Best of Musicals, den bekanntesten Disney Klassikern und nicht zuletzt einem Arrangement von Queen. Platzreservierungen sind unter Tel. 0664/283319 möglich.



200 Jahre Bundesmusikkapelle Waidring

Das Wochenende Freitag bis Sonntag, 28. bis 30. Juli, steht ganz im Zeichen des Jubiläumsfestes.

Am Freitag, 28. Juli kommt die erfolgreiche VolksPop Band „Fäaschtbänkler“ mit ihrem unverwechselbaren Blow Pop und Hits wie „Can you English please“, „Humpa Humpa“ oder „All in“ nach Waidring.



Der Samstagabend gehört dem Austropop mit der Original Austria 3 Band - WIR4. Nahezu ein Jahrzehnt lang waren Ulli Baer, Gary Lux, Harald Fendrich und Harry Stampfer mit Ambros, Danzer und Fendrich unterwegs und begeistern heute mit Hits sowie Anekdoten aus den gemeinsamen Jahren. Sonntags wird zum Bezirksmusikfest mit Feldmesse, großem Umzug und Festausklang mit der „Hopfenmusig“ aus Südtirol eingeladen.

Tickets sind erhältlich unter www.musikfest2023.at

Bild: BMK Waidring läutet mit dem Frühjahrskonzert ihr Jubiläumsjahr ein. Foto: Peter Kikl