Freizeitunfall-in-Westendorf

Westendorf | Am 06.06.2020 gegen 10.30 Uhr verschafften sich drei spielende Buben im Alter von 9 – 11 Jahren Zutritt zu einem Heuspeicher eines Bauernhofes in Westendorf, obwohl sie der Hofbesitzer zuvor bereits mehrmals weggeschickt hatte. Dort tobten die Buben auf dem Heustock herum und rutschten diesen herunter. Ein 10-jähriger österreichischer Bub rutsche dabei in ein geöffnetes Futterloch und stürzte 3,5 Meter tief auf einen Heuhaufen am Stallboden ab, wobei er Verletzungen unbestimmten Grades erlitt. Der ansprechbare Bub wurde vom Team des Roten Kreuzes und des NAH erstversorgt und anschließend in die Klinik Innsbruck geflogen.