Freeride World Tour in Fieberbrunn

Bei perfekten Bedingungen wurde beim ersten von zwei Events der FWT Finals im Gegensatz zur ursprünglichen Planung nur ein Lauf durchgeführt, da am Wildseeloder danach noch ein Bewerb der FWT Challenger-Tour in Szene ging. Ein Wettkampfformat, dass man im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn nach der Absage anderer Locations dank guter Bedingungen kurzfristig übernehmen konnte.



Tiroler Valentin Rainer führt Freeride World Tour Gesamtranking weiter an



Aus heimischer Sicht war es ein sportlich sehr erfolgreicher Tag, schließlich lebt beim Tiroler Valentin Rainer die Chance auf den ersten Gesamtsieg eines österreichischen Skifahrers auf der Freeride World Tour weiter. Ein vierter Rang reichte dem Milser im PillerseeTal, um seine Gesamtführung zu verteidigen: „Ich habe mich eine Stunde vor dem Run am Daumen verletzt, aber dafür war der Run noch sehr gut – nicht das Beste, aber recht solide, das passt“, kommentierte er im Ziel.



Manuela Mandl, die beim ersten Saisonstart nach Verletzung, ihrer erfolgreichen Freeride-Karriere einen weiteren Podiumsplatz hinzufügen konnte, verabschiedete sich nach dem Event vom Wettkampfzirkus: „Ich fahre jetzt seit über 15 Jahren bei Freeride-Wettbewerben mit. Ich denke, das war mein letzter Auftritt auf der großen Bühne, mein letzter Run auf der Freeride World Tour. Es war eine großartige Zeit und ich hatte heute einen super Abschluss hier. Es ist an der Zeit, der nächsten Generation die Bühne zu überlassen. Danke an alle, es war mir eine Ehre!“



Jonathan Penfield (USA) und Katie Anderson (CAN) auf dem Snowboard sowie Arianna Tricomi (ITA) und Andrew Pollard (USA) sicherten sich auf Ski die Siege in ihren Kategorien.



Mit nachhaltigen Bildern auf dem Schirm



Aber nicht nur sportlich gesehen, ist die Freeride World Tour in der Region großes Thema. Seit 2011 ist Fieberbrunn fixer Bestandteil des Weltcups der Freerider und mittlerweile absoluter Top-Spot der Szene. Damit hat sich der Freeridesport im PillerseeTal auch als bedeutender heimischer Wirtschaftsfaktor etabliert. Und mit der internationalen Übertragung des Fieberbrunn-Stopps bei Traumbedingungen wurde auch 2023 die große Werbetrommel gerührt. Rund 300.000 Zuschauer sind bei den Stopps via Livestream dabei. Eine Zahl, die sich in den Wochen darauf -dank Relivefunktion des Streams- noch multipliziert.



Im Sinne der Zukunftsstrategie der Region gingen die Organisatoren bei der Austragung des Events in diesem Jahr neue Wege. Der Einsatz eines Cineflex-Helikopters war nicht mehr nötig, dank modernster Technik lief die Bildübertragung 2023 via Drohnen. Sie lieferten noch dynamischere Bilder von der Steilheit und den Herausforderungen des Faces am Wildseeloder. Damit waren nicht nur spektakuläre Bilder, sondern auch die Einsparung von Helikopterflügen und damit weniger CO2-Ausstoß garantiert.

Text: Steinacher & Maier Public Relations

Bild: :FWT JBernard