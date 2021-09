Frauen dominieren den Turnrat

Die Pandemie hat die Aktivitäten gebremst, aber das Jahresprogramm zeigt deutlich aufwärts.



Kitzbühel | Die seit März 2020 anstehende Jahreshauptversammlung, coronabedingt erstmals im Konzertsaal der Landesmusikschule durchgeführt, konnte im Blitztempo abgewickelt werden. Leider gab es viel weniger zu berichten als gewöhnlich, denn die Pandemie stoppte im Vorjahr zeitweise alle Aktivitäten und Wettbewerbe. Aufgegeben hat der Turnverein aber nie, die Einhaltung der Vorschriften wurde und wird laufend überprüft.

Einstimmiges Wahlergebnis

Die Berichte von Obfrau Nora Nessizius, Wolfram Schmidt (Basketball der Schüler), Sektionsobmann Philipp Monitzer (Tischtennis) und Turnwart Werner Nessizius nahmen breiten Raum ein. Der Turnwart erinnerte mit professionellen Bildern an die Aktivitäten.



Der Kassabericht von Wolfgang Egger wurde einstimmig gebilligt und ihm und dem Turnrat wurden Dank und Vertrauen ausgesprochen. Der Wahlvorschlag des Turnrats enthielt nicht nur die Namen von seit Langem bewährten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sondern kündigte einen Generationswechsel an. Obfrau Nora Nessizius; Kassier Egger und Turnwart Werner Nessizius wurden bestätigt, neu sind Sarah Hechenberger als Schriftwartin, die auch für den Internetauftritt verantwortlich ist, die stellvertretende Kassierin Jutta Reichen, die Jugendwartinnen Selina Höllwarth und Iris Yudin. Die Langzeitfunktionärinnen Rosi Feyrsinger und Trixi Huber gehören dem Beirat an, als Heimwartin fungiert Otti Peternell. Weil sehr viele Frauen und Mädchen in Leitungsaufgaben hineingewachsen sind, dominieren Frauen den Ausschuss, und dafür hat es keine Quotenregelung gebraucht.

Anerkennung für den ältesten Sportverein

Sportreferent Vizebürgermeister Ing. Gerhard Eilenberger, Vizebürgermeister Walter Zimmermann und Josef Stöckl, Bezirksreferent des ASVÖ, dankten für die Leistungen des sehr aktiven ältesten Sportvereins in der Stadt.

Der Turnverein gedachte der zuletzt verstorbenen Mitglieder, durchwegs seit Jahrzehnten treuen Turnerinnen und Turner, viele auch noch aktiv dabei, besonders des Ehrenmitglieds Elsbeth Schöpfer. H.W.

Bild: Der Turnrat mit männlichen „Randfiguren“, 3. von links Obfrau Nora Nessizius. Foto: Nessizius