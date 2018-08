„Frag den LH“ im August

„Frag den LH“ – unter diesem Titel können Schülerinnen und Schüler aus den verschiedenen Bezirken ihre Fragen direkt an Landeshauptmann Günther Platter richten. Kürzlich waren Schülerinnen und Schüler der NMS Hopfgarten zu Gast im Landhaus.



Innsbruck, Hopfgarten | „Es folgt die turnusmäßige Radiosendung des Landeshauptmannes von Tirol, produziert vom Amt der Tiroler Landesregierung.“ Anstelle einer klassischen Radiorede des Landeshauptmannes folgt ein Gespräch zwischen LH Günther Platter und Schülerinnen und Schüler aus allen Tiroler Bezirken. Dieses wird jeweils am ersten Samstag im Monat um ca. 12.35 Uhr auf ORF Radio Tirol ausgestrahlt und kann anschließend auf den Social-Media-Kanälen des Landes nachgesehen werden. Bei „Frag den LH“ im August war die Klasse 4a der NMS Hopfgarten zu Gast im Landhaus.



Vom typischen Arbeitstag bis zum Umweltschutz



Dass „kein Tag wie der andere ist und der Arbeitsplatz eines Landeshauptmannes in ganz Tirol und nicht nur in Innsbruck ist“ betonte Günther Platter bereits bei der Eingangsfrage hinsichtlich seines typischen Arbeitstages. Weiters wollten die Jugendlichen wissen, was seitens des Landes unternommen wird, damit junge Menschen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bestmöglich mobil sind, was gegen die Landflucht getan werden kann und wie die Zukunft Tirols im Bereich der Landwirtschaft aussieht. Auch nach aussichtsreichen Berufen in Tirol wurde gefragt: Einmal mehr verwies Landeshauptmann Platter darauf, dass es in Tirol Akademiker ebenso wie motivierte Fachkräfte braucht, damit der Wirtschaftsstandort Tirol funktioniert. Auch der Umweltschutz interessierte die Schüler: Ob Plastikmüll oder das Verhältnis zwischen Tourismus und Natur – die Fragen waren auch dieses Mal vielfältig.



Kontakt mit jungen Menschen wesentlich



Jugendliche haben bei „Frag den LH“ nicht nur die Möglichkeit, Tirols Landeshauptmann persönlich kennenzulernen, sondern können auch Fragen stellen, die ihnen schon lange „unter den Nägeln brennen“. „Wir wollen den Jugendlichen die Politik greif- und erlebbar machen. Mit diesem Sendeformat erhalten sie nicht nur Einblicke in politische Sachthemen, sondern auch in die Medienarbeit des Landes Tirol. Außerdem besichtigen die Schülerinnen und Schüler im Anschluss an unser Gespräch den Tiroler Landtag als einen der zentralen Orte, wo Politik gemacht und gelebt wird“, freut sich Landeshauptmann Platter stets auf die Produktionen: „Der Kontakt mit den jungen Tirolerinnen und Tirolern ist mir sehr wichtig. Ihre Sichtweisen und Meinungen geben uns wertvolle Einblicke in die Welt von morgen“, sagt Landeshauptmann Günther Platter.



Das Treffen zwischen dem Landeshauptmann und den Jugendlichen wird filmisch begleitet - sehen Sie hier: VIDEO. poe

Bild: LH Günther Platter mit der Klasse 4a der Neuen Mittelschule Hopfgarten. Foto: Land Tirol/Die Fotografen