Flohmarkt am Gymnasium St. Johann

Das Bundesgymnasium und Bundesoberstufenrealgymnasium St. Johann in Tirol veranstaltet am Samstag, 2. März 2019, in der Zeit von 10 – 15 Uhr wieder seinen bereits zur Tradition gewordenen Flohmarkt.

Angeboten werden: alte Bücher, Schallplatten und CDs, Elektrogeräte und Geschirr, Bilder und Kleinmöbel, Sportartikel aller Art, Spielwaren und Stofftiere, Nostalgisches und vieles mehr, jedoch keine Textilien und keine Schuhe (außer Schischuhe). Es gibt auch einen Indienstand und einen EZA-Laden. Für Kaffee und Kuchen ist selbstverständlich gesorgt.

Wir bitten wieder um oben angeführte, gut erhaltene Gegenstände.

Diese können vom 18. bis 22. Februar, sowie vom 25. bis 27. Februar von 8.00 bis 17.00 Uhr beim Schulwart (wenn möglich in Kartons) abgegeben werden.

Der Reingewinn kommt wieder Schülern unserer Schule, sowie Schülern aus fernen Ländern und in Not geratenen Bürgern des Bezirks zugute.

Auf Ihr Kommen freut sich die Schulgemeinschaft des BG/BORG St. Johann.