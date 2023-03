Flatscher tritt nach 40 Jahren zurück

Insgesamt 28 von 37 Mitgliedern wählten am vergangenen Freitag Markus Brandstätter erneut zum Ortsstellenleiter der Bergrettung Waidring.



Waidring | Unterstützt wird er in den nächsten drei Jahren vom neuen Stellvertreter Wolfgang Brandtner, Kassier Martin Danzl, Schriftführer Daniel Hofmann, Ausbildungsleiter Manuel Unterwainig, Stv. Thomas Zotter, Sanitätswart Gerhard Heigenhauser und Materialwart Robert Aigner.



Aktuell gehören der Ortsstelle 29 Einsatz-Bergretter, vier Anwärter und vier Bergretter an. Eine Vielzahl an Gruppen-, Lawinen- und Anwärterschulungen (Seil-/Rettungstechnik) sowie eine Liftbergeübung und Schulung des Bergbahnpersonals mit 80 Teilnehmern und ein Erste Hilfe Intensiv-SAN-Tag prägten das Vereinsjahr 2022.

Zahlreich waren die Ambulanzdienste bei örtlichen und regionalen Veranstaltungen und die Pistenrettungsdienste auf der Steinplatte mit 21 Tagen und über 100 Rettungs- und Versorgungseinsätzen. Im Gemeindegebiet wurden im Vorjahr sieben Berge- und Sucheinsätze absolviert. „Unsere Stundenbilanz 2022: 665 für Einsätze, 900 für Ambulanz-/Pistendienste und 1.622 für Ausbildung“, so der Ortsstellenleiter.

Ehrungen für langjährigen Einsatz

Gottfried Flatscher ist nach fast 40-jähriger Ausschuss-Tätigkeit ausgeschieden. 1984 in die Bergrettung eingetreten, hat er über Jahrzehnte die Entwicklung der Ortsstelle geprägt und mitgestaltet – 26 Jahre als Ortsstellenleiter (ab 1991) und von 2017 bis zur Wahl als Stellvertreter. Einige langjährige Einsatzbergretter seiner Stammmannschaft wurden geehrt. Leo Heim, Bernhard Perzl und Michael Weicker sind seit 25 Jahren aktive Bergretter.

Mia Flatscher schloss 2022 die mehrjährige Ausbildung ab und wurde als neue Einsatzberg-retterin aufgenommen. Roswitha Wörgötter

Bild: Ortsstellenleiter-Stv. Wolfgang Brandtner, Bernhard Perzl, Michael Weicker, Leo Heim, Ortsstellenleiter Markus Brandstätter und Bezirksleiter-Stv. Stefan Kurz-Lindner (v.l.) bei der Ehrung der Bergrettungsmitglieder. Foto: Wörgötter